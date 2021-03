Oggi tantissime sono le persone che giocano su smartphone e tablet ed in entrambi i casi, si possono guadagnare dei bei soldi.

A farla da padrone sono soprattutto il blackjack e la roulette anche se molto apprezzati nell’intero panorama dei gaming online sono i vari giochi di slot specie quelli a tema storico. In riferimento a quanto sin qui premesso, ecco un post che indica tra smartphone e tablet su quale si gioca di più.

Esperienza di gioco su smartphone e tablet

Sia gli smartphone che i tablet sono portatili e rappresentano buone opzioni quando si tratta di giocare online. Tuttavia molti utenti si chiedono se uno deve essere superiore a un altro per fornire la migliore esperienza di gioco.

Per dare una risposta esauriente è dunque necessario analizzare a fondo i due dispositivi.

Quando si tratta di specifiche tecniche, i tablet come gli iPad sono sempre stati di gran lunga migliori. Le specifiche infatti risultano necessarie quando si tratta di giocare in quanto un dispositivo con tali caratteristiche tecniche può eseguire i giochi facilmente e in modo migliore.

Del resto tutti amano visualizzare i contenuti su uno schermo più grande, poiché si riesce ad apprezzarne al meglio la grafica che talvolta è riduttivo definirla perfetta.

Al contrario giocare su uno smartphone può rivelarsi poco attraente anche se di grande utilità quando si è fuori casa e si intende ammazzare il tempo (magari viaggiando in treno) e nel contempo divertirsi e perché no guadagnare qualche euro.

Nonostante questo, il trend di vendita degli smartphone è in crescita.. mai quanto prima.

Non solo casual game, ma anche giochi per adulti

I giochi sui tablet sono i preferiti degli adulti, contrariamente a quelli per smartphone che attirano generalmente gli adolescenti.

Detto ciò, va altresì aggiunto che mentre questi ultimi optano per i cosiddetti casual game scegliendoli magari da una lista fornita tramite social da un gruppo di coetanei, gli adulti invece preferiscono giochi adatti alla loro età e che per essere selezionati richiedono come minimo l’età maggiorenne.

Da ciò si evince che si tratta di giochi da casinò che hanno un ben preciso coefficiente di difficoltà e che richiedono di conseguenza strategie adeguate se si intende monetizzare. Premesso ciò, va aggiunto che tra i giochi da casinò online per adulti un ruolo primario lo svolge il famoso “Gonzo’s Quest”, ovvero uno dei capisaldi della NetEnt.

Il motivo di tale popolarità è legato soprattutto a grafica HD a dir poco superlativa e a un gameplay fluido.

Pro e contro di Smartphone e Tablet per giocare

Gli smartphone hanno uno schermo più piccolo rispetto ai tablet e quindi l’esperienza di gioco non può essere definita ottimale. Infatti, lo schermo del tablet consente di utilizzare i controller in un modo migliore.

Nonostante ciò, molte persone storcono il naso poiché consapevoli che il problema del gioco su un tablet come un iPad è che avendo uno schermo più grande rispetto a uno smartphone consuma più batteria.

Dopotutto, i tablet da 10 pollici sono ottimi, però la batteria è vitale quando si gioca con proposte di gioco in stile MMORPG, dalla durata delle partite maggiore.