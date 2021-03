Very Mobile torna a far parlare di sé. L’operatore ha deciso di riproporre una delle iniziative più amate dagli utenti. Ovviamente, stiamo parlando della promo cashback. Grazie a questa, è possibile ottenere una ricarica gratis a fronte della sottoscrizione di determinate tariffe. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

La lotta tra operatori telefonici non accenna a fermarsi. Very Mobile ha deciso di rendere le sue tariffe di punta, Very 4,99 e Very 6,99, ancora più accattivanti. Chiunque deciderà di sottoscriverne una entro il prossimo 21 marzo, riceverà una ricarica gratuita pari all’importo di un rinnovo mensile della tariffa! Ecco come aderire alla promo.

Very Mobile: ultimi giorni per attivare la promo cashback

Siete clienti Iliad o di operatori virtuali e volete cambiare operatore? Questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. La nuova promo chashback di Very Mobile permette di ottenere un incentivo sull’attivazione delle già super convenienti promo Very 4,99 e Very 6,99. Qui di seguito, andiamo a riportarvi i dettagli di entrambe.

Very 4,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

30 GB di traffico dati in 4G.

di traffico dati in 4G. Prezzo mensile di 4,99 euro al mese.

al mese. Costo della SIM gratuito.

Nessun vincolo contrattuale.

Servizi essenziali inclusi nel prezzo.

Costo promozionale di attivazione a soli 5,00 euro.

Attivabile dai clienti Iliad e alcuni MVNO (esclusi ho. Mobile e Kena Mobile).

Very 6,99

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G.

di traffico dati in 4G. Prezzo mensile di 6,99 euro al mese.

al mese. Costo della SIM gratuito.

Nessun vincolo contrattuale.

Servizi essenziali inclusi nel prezzo.

Costo promozionale di attivazione a soli 5,00 euro.

Attivabile dai clienti Iliad e alcuni MVNO (esclusi ho. Mobile e Kena Mobile).

Come già accennato, se i clienti attivano una delle suddette promozioni entro il 21 marzo 2021, riceveranno gratuitamente una ricarica dell’importo pari al rinnovo mensile della tariffa sottoscritta. L’accredito avverrà una volta completata la procedura di attivazione della SIM. Per usufruire dell’iniziativa e per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Verymobile.it