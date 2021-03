WhatsApp continua a lavorare duramente per rendere il suo servizio di messaggistica il più versatile possibile. Stando a quanto scovato dai colleghi di WABetaInfo, l’azienda starebbe valutando l’introduzione di una nuova modalità di messaggistica. Dopo i messaggi effimeri che si eliminano automaticamente dopo 7 giorni dall’invio, potrebbero arrivare anche quelli che si eliminano dopo sole 24 ore! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

In un periodo in cui gli utenti stanno vacillando sulla sua affidabilità, è necessario presentare novità interessanti per riportare in alto l’interesse. I messaggi che si autodistruggono in poco tempo sono un qualcosa di presente da già molto tempo sui servizi di messaggistica concorrenti. Finalmente, li vedremo arrivare anche sul servizio di Facebook.

WhatsApp: più privacy all’interno delle chat

Introdurre i messaggi che si cancellano automaticamente dopo sole 24 ore porterà sicuramente nuovi utenti ad utilizzare WhatsApp. Stando a quanto dichiarato da WABetaInfo, la nuova opzione non sarà altro che un’aggiunta alla già esistente modalità dei messaggi effimeri. Gli utenti potranno decidere autonomamente, tramite un’impostazione, se optare per quelli che si autodistruggono in 24 ore o per quelli che si autodistruggo in 7 giorni.

WhatsApp sta finalmente iniziando ad aprirsi un po’ in termini di funzioni. Ricordiamo che, un sistema di autodistruzione arriverà in campo anche per quanto riguarda le foto. I test per le novità sono iniziati da poco tempo. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, anche settimane, prima di vederle debuttare al pubblico. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com