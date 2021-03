Oppo Find X3 Pro, la nuova fotocamera Microlens scatta foto “selvagge”

E’ stato recentemente annunciato il tanto atteso smartphone Oppo Find X3 Pro, e l’azienda si è voluta soffermare sullo specifico sulle due fotocamere a 10 bit da 50 megapixel e sul display curvo a miliardi di colori. Ma l’aspetto più interessante ed innovativo è sicuramente la fotocamera “microlens” da 3 megapixel.

Anche se non vanta molto in termini di risoluzione, i tipi di immagini che le microlenti Find X3 possono catturare sono davvero insoliti non solo dal punto di vista degli smartphone, ma di tutte le fotocamere. Anche se l’idea di una fotocamera per microscopio con zoom 60x sembra estremamente ingannevole, potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

La fotocamera microlens di Oppo Find X3 Pro

Andy Boxall, specialista di telefoni cellulari presso PetaPixel, ha testato l’Oppo Find X3 questa settimana e nello specifico questo elemento molto interessante per chi ama scattare fotografie. E’ rimasto estremamente colpito dalla qualità e dalle “foto selvagge” che riusciva a scattare il sensore microlens. Sebbene ovviamente non siano la risoluzione più alta e sembrano avere la tendenza a mostrare un’illuminazione non propriamente perfetta, la prospettiva che puoi ottenere con uno zoom del microscopio 60x è davvero accattivante.

“È incredibilmente divertente rivivere oggetti banali attraverso un” microscopio tascabile “60x”, scrive Boxall su Twitter. “Adoro avere un nuovo sensore con cui rivivere il mondo che mi circonda.” La fotocamera microlens potrebbe dunque diventare una novità che sempre più aziende decidono di installare sui propri device, se riscontrerà un parere dai clienti positivo.