Aria di novità in casa WhatsApp. L’azienda sta sperimentando diverse soluzioni per rendere l’esperienza utente decisamente più ricca e piacevole. Molto presto, arriverà in campo una feature che farà gioire tutti coloro che odiano i messaggi vocali lunghi. Dopo innumerevoli richieste da parte della community, finalmente, sarà possibile velocizzarne l’ascolto! Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A dare l’annuncio in merito alla novità, come al solito, i colleghi di WABetaInfo. Questi hanno confermato che Facebook ha appena avviato i test per portare la funzione su WhatsApp. Il funzionamento sarà analogo a quello già visto su app simili. Quando arriverà per tutti?

WhatsApp: i messaggi vocali lunghi non saranno più una tortura

Facebook ha deciso di venire in soccorso di tutti coloro che giornalmente sono costretti ad ascoltare messaggi vocali lunghi di amici e parenti. Grazie ad una semplice funzione, presto sarà possibile modificare la velocità di riproduzione di tutti gli audio ricevuti su WhatsApp. Ciò significa che potremo ascoltare messaggi vocali molto lunghi in tempi brevi, il sogno di molti! Nonostante tale funzione sia già presente su diverse app concorrenti, non ha mai fatto comparsa sul servizio di Facebook. Siamo certi l’intera community sarà felice dell’aggiunta.

Come già accennato, la novità è attualmente solo in fase di test. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, quindi, prima di vederla arrivare sui nostri smartphone. Nell’attesa, WhatsApp continuerà a deliziarci con l’aggiunta di altrettanto interessanti funzioni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.