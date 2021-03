Il mondo delle tariffe 5G si sta arricchendo giorno dopo giorno. Dopo aver lanciato una serie di promo nelle scorse settimane, ora, Fastweb ha deciso di fare di più. Disponibile finalmente online la nuova tariffa NeXXt Mobile Maxi. Tanti minuti e Giga in 5G ad un prezzo davvero competitivo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fastweb è stato uno tra i primi operatori telefonici a proporre tariffe low cost con supporto alle reti 5G. La NeXXt Mobile Maxi altro non è che una versione più generosa della classica NeXXt Mobile. Cosa comprende e come si attiva? Scopriamolo insieme!

Fastweb contro tutti: la nuova promo 5G è una tra le migliori sul mercato

Siamo certi che la nuova NeXXt Mobile Maxi farà gola a molti utenti. La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, 100 messaggi verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 5G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 10,95 euro! Sono inclusi nel prezzo, inoltre, i servizi di segreteria telefonica e ti ho chiamato. La connettività 5G è disponibile solo in alcune zone di Italia e solo per i dispositivi supportati.

La promo è stata lanciata negli giorni scorsi nei punti vendita Fastweb. Ad oggi, però, è possibile richiederla anche tramite call center o direttamente online. Possono attivare la tariffa tutti i nuovi clienti che acquistano una SIM Fastweb. É previsto un costo per la SIM pari a 10 euro e un costo di spedizione pari a 5 euro solo se si richiede l’attivazione tramite agenzia o canale telefonico. Tali costi sono azzerati se si richiede la sottoscrizione tramite il sito ufficiale o tramite il servizio commerciale 146. Inoltre, tutti i clienti PAYBACK che attivano la promo hanno diritto ad un mese di utilizzo gratuito! Al momento, non è stata comunicata una data di fine iniziativa. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Fastweb.it