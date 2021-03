I sopravvissuti all’Ebola potrebbero essere la causa di una nuova epidemia

Un’epidemia di Ebola che si sta verificando in questi mesi in Guinea è stata quasi certamente iniziata da qualcuno che è sopravvissuto alla storica epidemia dell’Africa occidentale del 2014-16, ha ospitato il virus per almeno cinque anni e poi lo ha trasmesso tramite sperma a un partner sessuale.

La scoperta, basata sul sequenziamento genetico di campioni di virus prelevati da pazienti nell’attuale epidemia, ha scioccato i ricercatori. Mai si sarebbe aspettato un virus latente in una persona per così tanto tempo. “È assurdo, questo è un fenomeno straordinario dal punto di vista scientifico”, ha detto in un’intervista il dottor William Schaffner, un esperto di malattie infettive.

La nuova epidemia di Ebola in Guinea

L’attuale epidemia in Guinea è stata riconosciuta per la prima volta a gennaio e ha infettato almeno 18 persone e ne ha uccise nove. La scoperta che molto probabilmente un sopravvissuto ha iniziato l’epidemia ha profonde implicazioni. La precedente epidemia dell’Africa occidentale ha infettato più di 28.000 persone, ucciso più di 11.000 e lasciato migliaia di sopravvissuti, alcuni dei quali erano già stati evitati a causa dei timori per la malattia. La prospettiva che coloro che sono sopravvissuti possano essere contagiosi per anni rischia di peggiorare la loro situazione.

Una possibile soluzione, ha detto il dottor Schaffner, sarebbe “vaccinare gran parte dell’Africa equatoriale” contro l’Ebola, anche dove non ci sono epidemie attuali. Sono disponibili vaccini efficaci, uno prodotto da Merck e un altro da Johnson & Johnson, ma finora sono stati generalmente utilizzati solo in risposta ai focolai.