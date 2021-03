Un alimento può essere etichettato e pubblicizzato come biologico quando almeno il 95% degli ingredienti che lo compongono sono prodotti secondo l’adozione di tecniche di coltivazione e di allevamento a ridotto impatto ambientale e quindi sottoposti alle visite ispettive previste dal sistema di controllo europeo in tutta la filiera di produzione. L’agricoltura biologica è dunque un sistema di produzione agricola che privilegia la salute dell’uomo e dell’ambiente, nel rispetto dell’intero ecosistema rappresentando, anche un modello di sviluppo sostenibile.

Questi prodotti hanno un prezzo alquanto elevato tanto da farci pensare che visto il costo siano più nutrienti rispetto a quelli prodotti convenzionalmente. Tuttavia sarà vero? Sebbene ci siano motivi legittimi per preferire i prodotti biologici alle loro controparti prodotte convenzionalmente, la conversazione è spesso dominata dal rumore del marketing. La scienza può aiutarci a distinguere la verità dal clamore e determinare quali benefici fanno e non offrono le verdure biologiche.

Prodotti biologici, fanno veramente bene alla nostra salute?

Sebbene l’agricoltura biologica sia esistita da tanto tempo, è emersa come un modello di business distinto solo alla fine del XX secolo. Il contraccolpo contro gli allevamenti intensivi, la maggiore consapevolezza dei pericoli dei pesticidi chimici e il movimento controculturale del ritorno alla terra hanno lasciato i consumatori desiderosi di un approvvigionamento alimentare più sostenibile e salutare. Biologico e naturale sono diventati parole d’ordine del marketing già negli anni ’40, ma per decenni i termini non hanno avuto una definizione legale e la regolamentazione è stata quasi inesistente. Le associazioni private hanno offerto la certificazione biologica agli agricoltori, ma la partecipazione è stata volontaria.

Gli alimenti biologici possono essere definiti come quelli coltivati ​​senza l’uso di fertilizzanti sintetici o pesticidi, o coltivati ​​utilizzando tecniche ecocompatibili come il raccolto rotazione, compostaggio e misure di controllo biologico dei parassiti. In altre parole, i prodotti organici sono stati visti come un’opzione più salutare non tanto per ciò che contenevano, ma per ciò che non contenevano.

Questo potrebbe essere un motivo sufficiente per preferirli. I metodi di coltivazione convenzionali sollevano legittime preoccupazioni per la salute. I pesticidi sintetici derivati ​​dal petrolio sono stati provvisoriamente collegati a determinati tumori e disturbi neurologici, nonché a reazioni allergiche come la dermatite. L’uso di routine di antibiotici nel bestiame è stato accusato di presenza di batteri resistenti agli antibiotici nella carne; l’uso di fanghi di depurazione umani come fertilizzanti aumenta il rischio di salmonella ed E. coli.

Alimentazione, benefici ed effetti nell’assumere prodotti biologici

L’agricoltura convenzionale pone anche rischi ambientali. Le sostanze chimiche tossiche possono defluire nei corsi d’acqua locali, mentre le pratiche di coltivazione industriale come la monocoltura possono degradare le proprietà di ritenzione dell’umidità del terriccio. Mentre alcuni studi sembravano indicare che i prodotti biologici avevano livelli modestamente più alti di magnesio, ferro, fosforo e vitamina C.

Una meta-analisi ha indicato che le verdure biologiche e convenzionali hanno probabilmente livelli comparabili della maggior parte delle vitamine e dei minerali. Tuttavia i prodotti organici tendono costantemente ad essere significativamente più alti nei composti antiossidanti come antociani, flavonoidi e carotenoidi, con livelli dal 20 al 40% superiori rispetto ai prodotti convenzionali.

Le implicazioni per la salute di ciò non sono ancora chiare. Si ritiene che gli antiossidanti riducano o ritardino alcuni tipi di danni cellulari e sono stati accreditati di tutto, dal rallentamento del processo di invecchiamento alla lotta contro il cancro e l’Alzheimer. Studi a lungo termine in doppio cieco hanno prodotto risultati inconcludenti e i benefici di una dieta ricca di antiossidanti rimangono speculativi. Nel 2011 più di 3 milioni di acri di terreno coltivato sono certificati come biologici, un aumento di oltre sette volte in 20 anni. Tre quarti di tutti i negozi di alimentari offrono almeno alcune alternative biologiche e i prodotti biologici rappresentano ora circa il 4% delle vendite complessive di cibo.

La questione più urgente, concordano i nutrizionisti, è che molti semplicemente non mangiano abbastanza frutta e verdura, indipendentemente dalla fonte. In assenza di condizioni di salute sottostanti, le verdure convenzionali, se conservate correttamente, forniscono un contenuto di vitamine e minerali comparabile alle varietà biologiche.

Foto di Free-Photos da Pixabay