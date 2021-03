Una volta che la Cina avrà stabilito una stazione di ricerca lunare, i suoi astronauti rimarranno sulla Luna per lunghi periodi di tempo mentre conducono studi scientifici, hanno riferito i media statali. La Cina ha mappato una serie di missioni senza equipaggio in questo decennio, inclusa la creazione di una base robotica per esplorare la regione del polo sud della Luna, prima degli sbarchi con equipaggio.

“Se il progetto della stazione di ricerca lunare sarà implementato con successo, la Cina non sarà lontana dal conseguire atterraggi con equipaggio”, ha riferito Wu Weiren, il capo progettista del programma di esplorazione lunare cinese. La scorsa settimana, Cina e Russia hanno firmato un patto iniziale per istituire una stazione di ricerca lunare internazionale, ma non hanno rivelato una cronologia.

“Rispetto agli astronauti americani che potrebbero rimanere solo per decine di ore dopo l’atterraggio sulla luna, gli astronauti cinesi rimarranno sulla luna per un periodo di tempo più lungo“, ha dichiarato Wu. “Questo sarà un soggiorno a lungo termine sulla Luna, non una sosta a breve termine”. La Cina ha lanciato con successo una serie di missioni lunari negli ultimi anni, incluso un recupero senza equipaggio di rocce lunari lo scorso anno, il primo da qualsiasi nazione dal 1976.

La Cina si prepara a sbarcare sulla Luna

Ma la Cina è ancora in ritardo rispetto agli Stati Uniti per esperienza, competenza e tecnologia. La NASA prevede di riportare gli astronauti sulla superficie lunare entro il 2024. L’ultimo atterraggio con equipaggio della NASA è stato nel 1972. I razzi cinesi attualmente non hanno una spinta sufficiente per inviare astronauti sulla Luna, ha riferito Wu, ma la Cina mira a fare passi avanti nella progettazione dei razzi nel 2021-2025.

Nella prossima missione della Cina sulla Luna, verranno recuperati campioni lunari dal polo sud. Le missioni successive comporteranno un’indagine dettagliata delle risorse nel polo sud e la sperimentazione di tecnologie chiave in preparazione per la costruzione della stazione di ricerca, ha riferito Wu.

Ph. Credit: NASA