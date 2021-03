L’operatore telefonico di Poste Italiane, PosteMobile, sta continuando a proporre la sua tariffa speciale Casa Web. Stiamo parlando della prima tariffa dell’operatore pensata ad hoc per tutti quei clienti che non hanno un telefono fisso ma vogliono comunque navigare da casa. La promo è senza dubbio un ottimo compromesso tra efficienza e semplicità. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi tempi si sta parlando spesso di PosteMobile e delle sue particolari tariffe. Casa Web arriva in soccorso di tutti coloro che non vogliono sottoscrivere un contratto di linea fissa. Navigare da casa, e non solo, non è mai stato così semplice. Ecco come attivare la promo.

PosteMobile Casa Web: internet a casa a poco più di 20 euro al mese

PosteMobile Casa Web è la semplice tariffa che permette a chiunque di navigare senza limiti da casa e non solo. La tariffa comprende, appunto, traffico internet illimitato e un modem WiFi portatile al costo promozionale di soli 20,90 euro al mese! La velocità di navigazione è fino ad un massimo di 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload. Il modem WiFi non ha bisogno di nessuna configurazione, basta collegarlo ad una presa di corrente ed è pronto all’uso. Inoltre, può essere utilizzato anche fuori casa.

La promo è rivolta a tutti i nuovi clienti privati che decidono di attivare una nuova SIM PosteMobile. É previsto un costo di attivazione pari a 29 euro addebitato sulla fattura del mese successivo a quello di attivazione. La spedizione della SIM e del modem WiFi portatile è completamente gratuita. La tariffa risulta essere attivabile, salvo proroghe, fino al 17 marzo 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it