Molti di voi avranno notato che è impossibile eliminare la spunta blu di WhatsApp per i messaggi vocali. Anche disattivando la conferma di lettura all’interno delle impostazioni dell’app, questa continua a permanere. A breve, l’azienda introdurrà la possibilità di eliminarla completamente. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sono settimane che gli utenti lamentano la problematica a WhatsApp. L’azienda, fino ad oggi, non ha dato particolari spiegazioni in merito. Ciò che sembra essere certo è che una soluzione è in arrivo. Di che si tratta?

WhatsApp: spunte blu dei messaggi vocali finalmente eliminabili

Siete tra quelli a cui da’ molto fastidio veder comparire la spunta blu sui messaggi vocali nonostante abbiate disattivato la conferma lettura? Pare che WhatsApp, in questi giorni, abbia avviato i test per cambiare tale impostazione. Molto presto, disattivando la conferma lettura, dovrebbero disattivarsi anche le spunte blu per i messaggi vocali. Si tratta di una piccola impostazione che, però, potrebbe far comodo a molti utenti.

Ultimamente WhatsApp si sta impegnando molto a salvaguardare la privacy degli utenti. Questa feature, altro non è che un ulteriore tentativo di attirare l’attenzione dei più dubbiosi in merito. Ricordiamo che quella appena citata non è l’unica novità in arrivo per i messaggi vocali. Presto, infatti, sarà anche possibile, tramite una semplice impostazione, velocizzarne l’ascolto. Entrambe le feature dovrebbero arrivare per tutti nelle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com