Vodafone ha deciso di lanciare un’iniziativa molto speciale rivolta a tutti i nuovi clienti. Stiamo parlando di quella che prende il nome di “Prova Vodafone”. In pratica, gli utenti possono provare una serie di tariffe dell’operatore telefonico a fronte del pagamento di soli 5 euro. Come funziona il tutto? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ultimamente Vodafone sta sfornando iniziative molto interessanti. “Prova Vodafone” farà sicuramente gola a molti. Nessun vincolo contrattuale, gli utenti possono testare i servizi dell’operatore e decidere in piena libertà se continuare ad utilizzarli o disdire il tutto. Bello no? Ecco quali sono le tariffe coinvolte nell’iniziativa.

Vodafone: la nuova iniziativa di prova è a tempo limitato

L’iniziativa Prova Vodafone è appena stata lanciata nei punti vendita. Stando a quanto emerso, si tratta di una promozione limitata attivabile solo tramite codice (ogni punto vendita ne ha a disposizione una quantità ridotta). Come già accennato, l’iniziativa permette agli utenti di provare le nuove tariffe Vodafone a fronte del pagamento unico di 5 euro per il primo mese di tariffa. Finito il temine di prova, questi potranno decidere se continuare ad utilizzare la SIM, pagando la tariffa scelta a prezzo pieno, o disdire il tutto. Qui di seguito vi riportiamo le tariffe coinvolte nell’iniziativa:

Vodafone Special

Minuti illimitati verso tutti.

SMS illimitati verso tutti.

50 GB di traffico dati in 4G.

di traffico dati in 4G. Costo mensile (dopo il primo mese a 5 euro) di 6,99 euro per i clienti provenienti da CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Plintron.

per i clienti provenienti da CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile, Plintron. Costo mensile (dopo il primo mese a 5 euro) di 7,00 euro per i clienti provenienti da FastWeb Mobile, PosteMobile e altri MVNO (esclusi LycaMobile, CoopVoce, Tiscali).

Vodafone Special 100

Minuti illimitati verso tutti.

SMS illimitati verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G.

di traffico dati in 4G. Servizi Chiamami & Recall e Segreteria Telefonica inclusi nel prezzo.

Costo mensile (dopo il primo mese a 5 euro) di 9,99 euro per i clienti provenienti da Iliad, FastWeb Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri MVNO (escluso LycaMobile).

Vodafone Special 50

Minuti illimitati verso tutti.

SMS illimitati verso tutti.

50 GB di traffico dati in 4G.

di traffico dati in 4G. Servizi Chiamami & Recall e Segreteria Telefonica inclusi nel prezzo.

Costo mensile (dopo il primo mese a 5 euro) di 9,99 euro per i clienti provenienti da TIM, Spusu, Digi Mobil, Tiscali e CoopVoce.

per i clienti provenienti da TIM, Spusu, Digi Mobil, Tiscali e CoopVoce. Costo mensile (dopo il primo mese a 5 euro) di 14,99 euro per i clienti provenienti da tutti gli altri operatori.

Vodafone Special 20

Minuti illimitati verso tutti.

SMS illimitati verso tutti.

20 GB di traffico dati in 4G.

di traffico dati in 4G. Servizi Chiamami & Recall e Segreteria Telefonica inclusi nel prezzo.

Costo mensile (dopo il primo mese a 5 euro) di 9,99 euro esclusivamente per i clienti under 25 che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special 10

Minuti illimitati verso tutti.

SMS illimitati verso tutti.

10 GB di traffico dati in 4G.

di traffico dati in 4G. Servizi Chiamami & Recall e Segreteria Telefonica inclusi nel prezzo.

Costo mensile (dopo il primo mese a 5 euro) di 15,00 euro esclusivamente per i clienti che attivano un nuovo numero.

Al momento, l’azienda non ha comunicato una data ufficiale di fine iniziativa. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it