In un periodo dove i vaccini anti Covid-19 sono uno dei temi più discussi, Apple ha deciso di lanciare un segnale. La casa ha appena annunciato l’arrivo di un importante aggiornamento della sua app “Mappe”. Da ora in poi, queste mostreranno tutti i centri di vaccinazione anti Covid-19 presenti sul territorio americano. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple ha deciso di avviare una collaborazione con il Boston Children’s Hospital per portare le informazioni in merito ai centri di vaccinazione anti Covid-19 della piattaforma VaccineFinder sull’app mappe della mela morsicata. Trovare le informazioni che si cercano e il centro più vicino sarà un gioco da ragazzi!

Apple aiuta gli utenti a vaccinarsi contro il Covid-19

Da oggi, più di 20mila centri di vaccinazione anti Covid-19 sparsi sul territorio americano sono disponibili sull’app mappe di Apple. Gli utenti possono chiedere a Siri “Dove posso vaccinarmi contro il Covid-19?” oppure ricercare “centri di vaccinazione anti Covid-19” all’interno dell’app Mappe per ricevere le informazioni dettagliate su tutti i centri di vaccinazione più vicini. Le informazioni comprendono, ovviamente, l’indirizzo, il numero di telefono, l’orario di apertura e il sito web. L’app si aggiornerà con il tempo aggiungendo ancora più centri.

Ricordiamo che questa non è l’unica funzione che Apple ha pensato ad hoc per aiutare gli utenti ad affrontare al meglio la pandemia. Ad esempio, ora si può chiedere a Siri informazioni in merito al virus con domande del tipo “Come faccio a sapere se ho il Covid-19?”. L’azienda, in pratica, sta cercando di fare di tutto per informare al meglio sul tema. Per ora, sta facendo davvero un ottimo lavoro! Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com