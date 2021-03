Covid-19, questa specifica dieta può aiutare a contrastare il virus

Un numero sempre maggiore di ricerche sta scoprendo che una dieta che sta rapidamente crescendo in popolarità potrebbe essere in grado di affrontare con maggiori forze il Covid-19. Un’alimentazione dieta ricca di frutta e verdura contiene diversi micronutrienti (come zinco, selenio e vitamine A, C ed E), antiossidanti e polifenoli che possono fornire al tuo corpo alcune delle più grandi difese naturali contro le infezioni come il SARS- CoV-2. Sono vari gli studi, anche revisionati dall’OMS, che confermano questa teoria.

La dieta contro il Covid-19

Forse il vantaggio più importante del mangiare a base vegetale in relazione al Covid-19 è che la dieta può aiutare a combattere l’infiammazione. Uno studio del 2015 ha scoperto che le diete ricche di frutta, verdura e cereali integrali, con semi, noci e legumi come fonti proteiche, possono calmare l’infiammazione fisiologica che la carne e il grasso in eccesso possono causare.

Uno studio separato nel gennaio 2021 ha rilevato un forte legame tra infiammazione sistemica e casi gravi di Covid-19. I ricercatori hanno valutato la presenza della proteina C-reattiva, che è un indicatore significativo per l’infiammazione sistemica, tra quasi 3.000 pazienti che avevano il coronavirus. Hanno scoperto che l’infiammazione era “fortemente associata a malattie critiche e mortalità in pazienti affetti da Covid-19.”

In altre parole, seguire una dieta a base vegetale può aiutare a rafforzare le difese naturali del tuo corpo contro il Covid-19 o potenzialmente ridurre il rischio di gravi complicazioni in caso di infezioni.