Covid-19, una reinfezione è più probabile nelle persone anziane

Le persone di età superiore ai 65 anni che sono guarite dal Covid-19 hanno una probabilità del 50% in più di una reinfezione entro sei mesi dalla loro prima malattia, ha scoperto un nuovo studio. Le probabilità sono molto più basse per le persone più giovani e più sane, ma non è ancora una cosa sicura, secondo lo studio danese. Circa l’80% delle persone sane sotto i 65 anni non ha subito un secondo attacco entro sei mesi dalla prima malattia da coronavirus, secondo la ricerca, che ha esaminato 4.000 soggetti del test.

I casi di reinfezione di Covid-19

Lo studio mostra che rimane importante per le persone che si sono riprese dal virus ottenere la spinta dell’immunità fornita dalla vaccinazione e continuare con i protocolli di mascheramento, lavaggio delle mani e allontanamento sociale. Soltanto così si potrà essere sicuri contro questa grave minaccia e riuscire finalmente a sconfiggere una pandemia che ormai continua da oltre un anno.

“Il nostro studio conferma ciò che molti altri sembravano suggerire: la reinfezione di Covid-19 è rara nelle persone più giovani e sane, ma gli anziani corrono un rischio maggiore di contrarla di nuovo. Poiché anche le persone anziane hanno maggiori probabilità di manifestare sintomi di malattie gravi e purtroppo di morire, i nostri risultati chiariscono quanto sia importante attuare politiche per proteggere gli anziani durante la pandemia., ha affermato il dottor Steen Ethelberg, autore principale dello studio.