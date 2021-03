State cercando la strada per il Paradiso? Un utente di Reddit sembra averne trovata una, e si trova a Chambers in Arizona. La strada infatti, osservata con la Street View su Google Maps, sembra proprio condurre in cielo, tra eteree nuvole bianche.

La strada per il Paradiso su Google Maps

L’immagine purtroppo non è ad una risoluzione molto alta, ma di sicuro si distingue la strada asfaltata e scura che si immerge nel bianco più assoluto e luminoso. I contorni sono sfocati e sembra non esserci confine tra terra e cielo.

La foto è apparsa per la prima volta su Reddit dove un utente l’ha postata chiedendosi se non fosse appunto “la Strada per il Paradiso”. Ma come ha confessato lo stesso autore dello screenshot, quella strada non porta in nessun paradiso! Si tratta infatti della Route 2030 in Arizona, Stati Uniti.

Se si volesse infatti divertirsi a percorrere su Google Maps questa strada con la Street View, ci si accorge subito che è una normalissima strada di campagna. Si notano altre auto, abitazioni, cespugli e persino un cane.

Un effetto ottico dovuto alla neve

A dare vita a questo visionario effetto ottico, probabilmente è stato il bilanciamento del bianco della fotocamera con cui sono state scattate le immagini per lo Street View. La strada infatti è completamente innevata, ed il candore della neve ha creato una lettura sbagliata nella camera, dando vita all’effetto Paradiso.

Un altro aspetto divertente di questa faccenda è che seguendo la strada, una volta giunti all’incrocio con la statale 191, improvvisamente basta imboccarla perché arrivi di colpo l’estate. Improvvisamente dunque, la neve sparisce ed il Paradiso, lascia il posto agli sconfinati panorami mozzafiato dell’Arizona.

Se voleste provare l’emozione di vagare per questa strada mistica, almeno all’apparenza, basta recarvi, almeno virtualmente a Chambers, in Arizona.

Ph. Credit: Google Maps – Sreet View