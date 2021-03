Siete dei fan sfegatati dei Reels di Instagram e passate ore a guardarli? Bene, la notizia che stiamo per darvi vi farà piacere. Stando a quanto dichiarato da WABetaInfo, Facebook ha avviato i test per portare i mini-video di Instagram all’interno di WhatsApp. Come funziona il tutto? Cerchiamo di capirlo insieme.

WhatsApp le sta tentando proprio tutte. Dopo aver introdotto diverse novità in termini di privacy degli utenti, ora vuole portare in campo funzioni “fresche”. Prendendo spunto dal fratello maggiore Instagram, potrebbe presto introdurre i tanto amati Reels. Che ne penserà la community?

WhatsApp: i Reels sbarcheranno presto all’interno dell’app

WhatsApp sta prendendo lentamente una configurazione da social network. Non parliamo più semplicemente della classica app di messaggistica. Ad oggi, all’interno di essa, è possibile fare molto di più. I Reels terranno incollati molti utenti davanti lo schermo dei propri smartphone. Non più solo su Instagram, ma anche su WhatsApp. Il tutto, ovviamente, gioverà alle sorti dell’app. Al momento non ci sono dettagli in merito a come verrà introdotta la novità. Per informazioni più dettagliate bisognerà attendere ancora un po’.

Come già accennato, la feature risulta essere, al momento, solo in fase di test. Ci vorranno delle settimane, quindi, prima di vederla debuttare ufficialmente per tutti. Fino ad allora, tutti i fan dei Reels dovranno continuare ad affidarsi esclusivamente al caro Instagram. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.