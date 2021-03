Non sempre le offerte degli operatori telefonici sono rivolti a clienti della concorrenza. A volte, c’è chi pensa anche ad aumentare la fiducia dei propri. É quello che ha fatto WindTre nelle scorse ore lanciando una promozione speciale rivolta esclusivamente ad alcuni dei suoi già clienti. In cosa consiste? Andiamo a scoprirlo insieme.

Tra tutti gli operatori telefonici italiani, WindTre sembra essere quello che se la sta cavando peggio. A ragione di ciò, è importante che riesca a fidelizzare i suoi clienti per non perderli. In queste ore è nata la nuova tariffa MIA 100. Disponibile in due versione, permette agli utenti di avere tanti Giga, e non solo, a basso costo. Ecco i dettagli.

WindTre MIA 100: tutti i dettagli della promo

MIA 100 viene proposta dall’operatore in 2 differenti versioni: una con addebito su credito residuo e una con formula Easy Pay. Il contenuto della tariffa non cambia, il prezzo sì. Qui di seguito andiamo a riportarvi i dettagli.

MIA 100 con addebito su credito residuo

Minuti illimitati verso tutti.

100 SMS verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G.

Costo mensile di 10,99 euro .

. Costo di attivazione di 4,99 euro.

MIA 100 con Easy Pay

Minuti illimitati verso tutti.

Messaggi illimitati verso tutti.

100 SMS verso tutti.

100 GB di traffico dati in 4G.

Costo mensile di 8,99 euro .

. Costo di attivazione di 49,99 senza vincoli contrattuali o 4,99 euro con vincolo di 24 mesi.

La tariffa, nelle sue due versioni, non è disponibile per tutti i già clienti. L’idoneità è da verificare tramite l’app ufficiale dell’azienda o presso un qualsiasi centro WindTre. Al momento, non è stata comunicata una data di fine iniziativa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WindTre.it