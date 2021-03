Un articolo pubblicato sulla rivista Neotropical Ichthyology espone l’analisi del contenuto di stomaco di 43 esemplari della specie Electrophorus varii, un pesce elettrico amazzonico si nutre prevalentemente di altri pesci, compresi alcuni dei più difficili da deglutire. Lo studio confuta le ipotesi precedentemente sollevate secondo cui l’animale sarebbe un carnivoro generalista o addirittura un onnivoro.

Realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian Institution, negli Stati Uniti, il progetto ha ampliato negli ultimi anni le conoscenze sul pesce elettrico. L’ E. Varii, per inciso, era una delle due nuove specie descritte nel 2019 da un gruppo guidato da David Carlos Santana, ricercatore associato dell’American Museum.

Sono ancora pochi gli studi sulla biologia di questo pesce, soprattutto per quanto riguarda la sua alimentazione. Quelle che esistono fino ad ora si basano su osservazioni fatte in cattività o riproducono resoconti aneddotici.

Nello studio, i ricercatori hanno scoperto che nel 96,6% degli stomaci analizzati, in particolare pesce gatto, insetti e crostacei erano considerati prede occasionali o accidentali. I pesci trovati hanno molte spine e per questo tendono ad essere bersagli di predatori più grandi, come alligatori e lontre.

Occasionalmente, sono stati osservati alcune varietà di stomaci contenevano anche dei semi. Inoltre, si contraddistinguono da una vista pessima, sono praticamente ciechi e, quindi, si orientano per mezzo di deboli scariche elettriche. Al momento dell’attacco, è probabile che ciò che è vicino alla preda venga inghiottito insieme ad essa. In alcuni stomaci sono stati trovati anche foglie e rami.

Pioggia o sole, la dieta è la stessa

Questa varietà di pesci elettrici analizzati sono stati raccolti nella Zona di Protezione Ambientale (APA) del fiume Curiaú. L’obiettivo era verificare se ci fossero differenze nella dieta tra il periodo delle inondazioni (da gennaio a giugno) e il periodo di siccità (da luglio a dicembre). Nelle pianure allagate, come la regione studiata, il regime delle piogge è un ingrediente cruciale nelle dinamiche alimentari. Durante un’alluvione, i pesci hanno più superficie a disposizione e sono più dispersi. Per questo motivo, sono più difficili da catturare da predatori guidati dalla vista, e sono obbligati a includere gamberetti e altre prede nella dieta in questo momento dell’anno.

Nella stagione secca, invece, le acque si abbassano e formano laghi e stagni, intrappolando i pesci e facilitando la cattura da parte dei predatori. Lo studio ha dimostrato che le stagioni non influenzano la dieta. Inoltre, possono formare gruppi per cacciare e persino paralizzare le prede a distanza con le loro forti scariche elettriche, che nelle specie studiate raggiungono i 650 volt.

Conoscere la biologia della specie è essenziale per delineare strategie di protezione e per garantire che le generazioni future possano conoscere queste creature non solo negli zoo e negli acquari, ma nel loro habitat naturale.

Immagine di riferimento: britannica.com