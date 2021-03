Si torna a parlare di WindTre e delle sue nuove tariffe telefoniche. Dopo aver lanciato la strabiliante MIA 100, in queste ore, l’operatore ha deciso di portare in campo anche MIA 50. Da come potete intuire dal nome, si tratta di una versione più leggera della prima. Cosa comprende e a chi è rivolta? Scopriamolo insieme.

In queste ore, diversi già clienti WindTre stanno ricevendo un SMS promozionale che li incita a sottoscrivere, senza nessun costo di attivazione, la nuova tariffa MIA 50. Si tratta, a tutti gli effetti, di una promo rivolta esclusivamente ad alcuni già clienti dell’operatore. In pochi potranno resistere alla tentazione.

WindTre: tutti i contenuti della MIA 50

MIA 50 offre minuti illimitati verso tutti, 100 SMS verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G. IL prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro. L’attivazione può essere richiesta da tutti gli utenti che hanno ricevuto il messaggio promozionale. Basta infatti rispondere all’SMS con “SIMIA” e l’operatore disattiverà tutte le tariffe presenti sulla numerazione e attiverà questa senza nessun costo aggiuntivo. Il pagamento della tariffa è con addebito su credito residuo.

Ricevere l’SMS, però, non è l’unico modo per richiedere l’attivazione della speciale tariffa. Per alcuni, infatti, può essere proposta all’interno dell’app ufficiale dell’operatore. In altri casi, invece, può essere anche richiesta presso i centri autorizzati. L’iniziativa è stata appena lanciata e, al momento, non è stata comunicata una data di termine. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WindTre.it