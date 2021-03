Covid-19, il solo vaccino potrebbe non farci uscire dalla pandemia

La pandemia di Covid-19 è ancora in corso, e la soluzione per fermarla del tutto non risiede nel vaccino ma nella protezione e prevenzione

Anche se i vaccini stanno diventando sempre più diffusi in tutto il mondo, la protezione contro la diffusione del virus che causa il Covid-19 è la chiave per porre fine alla pandemia, affermano esperti del settore. Nella loro prospettiva sostengono che la trasmissione senza sintomi guida silenziosamente la diffusione virale ed è la chiave per porre fine alla pandemia.

“Determinare la vera capacità di trasmissione di casi asintomatici e presintomatici è intrinsecamente complesso, ma le lacune di conoscenza non dovrebbero sminuire il riconoscimento del loro ruolo nella diffusione della SARS-CoV-2“, scrivono gli autori. “Non possiamo fare affidamento solo sulla vaccinazione per controllare la pandemia”, afferma Rasmussen, autore principale dello studio. “I vaccini sono ottimi per proteggere le persone dalle malattie, ma non sappiamo ancora quanto bene agiscano per proteggersi dalla trasmissione.”

Come fermare la pandemia di Covid-19

Rasmussen afferma che da una prospettiva biologica è improbabile che un vaccino protegga da un’infezione al 100%, anche se quelli in diffusione presentano ottime difese offerte, anche contro le varianti. “Ma proprio come i vaccini non offrono una protezione al cento per cento contro l’ammalarsi, non hanno nemmeno il cento per cento di probabilità di proteggersi contro la trasmissione”.

Inoltre, mentre secondo quanto riferito i vaccini diventeranno ampiamente disponibili negli Stati Uniti entro l’estate, non è così nel resto del mondo, dove la pandemia non accenna a diminuire. “La trasmissione asintomatica e pre-sintomatica rappresenta una sfida unica per la salute pubblica e gli sforzi di mitigazione della prevenzione delle infezioni”, afferma Popescu, altro partecipante dello studio. “In definitiva, questo è qualcosa su cui dovremo tenere costantemente d’occhio mentre passiamo alla fase successiva della pandemia di Covid-19 e alla riduzione della malattia dovuta alle vaccinazioni”.