Non è un segreto per nessuno che la pandemia di COVID-19 abbia cambiato il nostro stile di vita. In questo periodo, infatti, abbiamo trasformato le nostre case in uffici, in palestre, e molto altro. Conseguenza di questa situazione, al settore farmaceutico è stato affidato il compito di sviluppare antigeni che servano ad affrontare questo male.

Alcuni governi hanno preso in considerazione l’idea di implementare un nuovo documento sanitario già noto come passaporto per i vaccini. Tuttavia, la sua esecuzione sta generando molte polemiche. Oltre a permettere alle persone di viaggiare da un Paese all’altro, questo documento potrebbe diventare uno strumento di discriminazione sociale? I sistemi alla base dei passaporti dei vaccini garantiscono la riservatezza dei nostri dati?

Cos’è un passaporto vaccinale

Un passaporto per le vaccinazioni non è altro che un documento che convalida che una persona è immune al COVID-19. La sua attuazione può portare a un sistema sociale “a due livelli”, grazie al quale le persone vaccinate hanno più libertà di altre. Infatti, possedere questo documento garantirebbe di poter viaggiare e riunirsi con i tuoi cari senza timore di contrarre o diffondere il virus. Oltre a rispettare le normative sanitarie del Paese che si decide di visitare.

Inoltre, la sua attuazione potrebbe sostituire il certificato internazionale di vaccinazione noto come cartellino giallo. Sarebbe anche una rappresentazione più moderna, poiché registrerebbe non solo il vaccino contro il COVID-19, ma anche gli antigeni del passato.

Quali rischi comporta l’emissione di un documento di vaccinazione?

Per alcuni, essere titolari di un passaporto per le vaccinazioni garantisce alcune libertà. Tuttavia, la sua emissione suscita anche preoccupazione, poiché i nostri dati potrebbero essere condivisi con terze parti. Ciò causerebbe l’accesso alle nostre cartelle cliniche e ai dati personali da parte di istituzioni non autorizzate.

L’Unione Europea sta studiando la possibilità di rilasciare un passaporto vaccinale, ovvero il “digital green pass” che convalida l’immunità al coronavirus. Il documento includerebbe tre sezioni informative. Oltre ad essere presentato in un formato fisico, digitale e altro tramite un codice QR. La prima sezione include dati personali come nome, ID, sesso e data di nascita. La seconda sezione registra le informazioni riguardanti il ​​vaccino inoculato (nome generico e commerciale, dose somministrata, nonché la frequenza con cui viene eseguita). È anche possibile rintracciare l’entità responsabile dell’applicazione del vaccino. E nella terza divisione, le informazioni riguardanti l’emittente del certificato.

A questo punto, è chiaro che non esiste un documento standard sull’immunità. Questo perché i Paesi devono raggiungere un consenso su quali dati condividere e cosa no. In considerazione di questa situazione, sono emerse nuove alleanze, come quella dell’organizzazione svizzera “The Commons Project”, del World Economic Forum e della Fondazione Rockefeller. Queste istituzioni hanno sviluppato CommonPass. È un software che fornisce alle persone un modo sicuro per documentare il proprio stato di salute durante i viaggi da un paese all’altro.

Sebbene questa piattaforma sia in fase di test, ha la capacità di valutare se i dati di vaccinazione della persona provengono da una fonte affidabile. Questo perché la documentazione che supporta il passaporto del vaccino può essere falsificata. Sono stati infatti segnalati casi di produzione e vendita online di certificati di prova con risultati falsi.

Fino ad ora, gli sviluppatori dietro questi tipi di applicazioni hanno indicato che i dati degli utenti sono al sicuro. Questo perché usano la crittografia tramite blockchain. Pertanto, le informazioni sono crittografate end-to-end. Le informazioni verrebbero anche salvate nella memoria del nostro dispositivo, non nel cloud o su qualsiasi server. Tuttavia, altri ritengono che sia possibile decrittografarli.

Questo creerebbe una finestra per gli hacker grazie alla quale tentare di violare i nostri dati. O tramite e-mail di phishing o smishing (tramite messaggi di testo). Come chiaro che sia, molte persone potrebbero essere riluttanti a fornire i propri dati alle agenzie incaricate della gestione dei passaporti dei vaccini. Dopotutto, il documento dovrebbe solo affermare se sei immune o meno al COVID-19.