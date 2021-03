Nonostante manchino ancora diversi mesi al loro debutto, gli iPhone 13 sono già sulla bocca di tutti. Ciò in cui si spera è che questi riescano a colmare le grosse mancanze dell’attuale generazione. In questi giorni, il canale YouTube 4RMD ha pubblicato uno dei video concept meglio realizzati del melafonino. Andiamo a scoprirlo insieme.

Trovare concept online riguardanti i futuri iPhone è un gioco da ragazzi. Trovarne uno ben fatto è quasi impossibile. Quello rilasciato da 4RMD in questi giorni mostra un iPhone 13 Pro con tutte le caratteristiche descritte dagli ultimi rumors. Il risultato? il sogno di molti fan Apple.

iPhone 13 Pro: le potenziali caratteristiche mostrate in un video concept

L’iPhone 13 Pro di 4RMD ha un design simile a quello dell’attuale generazione. In accordo con le indiscrezioni, il dispositivo presenta un display ProMotion con refresh rate a 120 Hz e tecnologia always-on. Il notch diventa più piccolo e la fotocamera posteriore fa un salto di qualità con l’aggiunta di un obiettivo in zaffiro. Non poteva mancare, poi, la configurazione port-less di cui tanto si parla in questi giorni. iPhone 13 Pro viene immaginato con un potente chip A15 Bionic, connettività 5G, memoria RAM da 8 GB e uno spazio di archiviazione che arriva fino ad 1 TB. Il concept parla anche del ritorno del sensore di impronte digitali Touch ID al di sotto del display.

Il video, in pratica, mette insieme tutte quelle che, in teoria, dovrebbero essere le novità del nuovo melafonino premium. Non ci sono dubbi sul fatto che un iPhone 13 del genere sia il sogno di molti. Conoscendo Apple, però, le probabilità di vedere tutte le caratteristiche sopra descritte nel modello di quest’anno sono molto poche. Come al solito, Cupertino farà una selezione e lascerà le altre novità per i prossimi anni. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: 4RMD via YouTube