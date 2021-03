Essere completamenti vaccinati significa aver fatto un bel passo avanti nella lotta contro il Covid-19 e nella protezione di noi stessi e degli altri. Si è completamente vaccinati dopo due settimane aver preso la seconda dose del vaccino, quando il nostro organismo accumula abbastanza anticorpi per garantire una forte risposta immunitaria. Con la consapevolezza che l’infezione ancora si sta diffondendo è importante mantenere le precauzioni, soprattutto in pubblico.

Nonostante tutto molti si chiedono cosa possono fare o devono evitare una volta aver preso le due dosi di vaccino Covid. Vediamo cosa dicono le linee guida dei CDC riguardo questa situazione.

Non indossare una maschera intorno ad altre persone completamente vaccinate

Questo vale sia che siamo al chiuso o all’aperto. Può essere difficile capirlo dopo un anno in cui indossiamo una maschera, ma gli esperti dicono che va bene farlo. Se vaccinati dovremmo avere una buona dose di anticorpi e quindi dovremmo essere al sicuro. La ricerca mostra che ogni vaccino autorizzato previene tutti le forme critiche di Covid-19 che possono portare al ricovero o alla morte.

I vaccini non sono perfetti, ma sono molto efficaci nel prevenire le malattie sintomatiche. Di conseguenza, se siamo vicino ad altre persone completamente vaccinate, il rischio è incredibilmente basso che qualcuno si ammali l’un l’altro.

Nessuna maschera per un piccolo gruppo di persone ricevute a casa e non vaccinate

Secondo il CDC, è possibile raccogliere in casa senza maschera, con persone non vaccinate da un altro nucleo familiare. Tuttavia c’è un avvertimento importante: è importante assicurarsi che nessuna delle persone non vaccinate sia ad alto rischio di ammalarsi gravemente e che non viva con persone ad alto rischio, come un adulto o una persona più anziana chi ha una condizione di salute sottostante.

Poiché il rischio di trasmettere il virus dopo l’immunizzazione non è confermato, dovremmo utilizzare la mascherina solo intorno alle persone a basso rischio fino a quando gli esperti di salute pubblica non avranno dati sufficienti per dire il contrario. Ecco perché il CDC consiglia di continuare a indossare una maschera in ambienti pubblici quando ci riuniamo con persone non vaccinate provenienti da più di una famiglia e quando stiamo visitando una persona non vaccinata e ad alto rischio. Evitare le grandi riunioni.

Non è necessaria la quarantena se si è completamente vaccinati

Nella maggior parte dei casi, se siamo stati completamente vaccinati, il CDC dice che non dobbiamo stare lontano dagli altri o fare il test. Ci sono però delle avvertenze. Se viviamo in ​​un ambiente congregato, come una casa di gruppo, il CDC consiglia di stare lontano dagli altri per 14 giorni se esposti al Covid-19. È possibile, sebbene improbabile, che possiamo essere esposti e sviluppare la malattia. Se sviluppiamo sintomi di COVID-19 , dovremmo comunque metterci in quarantena e fare il test per il virus, anche se siamo vaccinati.

È possibile viaggiare se è strettamente necessario

Il CDC attualmente raccomanda alle persone completamente vaccinate di ritardare i viaggi nazionali e internazionali, ma molti esperti di malattie infettive ritengono che queste linee guida siano piuttosto rigide. Se completamente vaccinati, viaggiare rappresenta un rischio, ma tale rischio è molto basso. L’unica preoccupazione sarebbe la possibilità di prendere una variante del virus, poiché ci sono meno dati sull’efficacia dei vaccini su queste varianti.

Sicuramente le linee guida per chi vuole viaggiare, ma anche per chi è stato vaccinato cambieranno nel corso del tempo grazie al fatto che sempre più persone verranno vaccinate. Possibile ritorno alla normalità? La strada è ancora lunga, ma mai perdere la speranza.

Foto di cottonbro da Pexels