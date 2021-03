Colore, creatività e innovazione: sono questi gli elementi con cui OPPO, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, entra nella Defhouse, la prima concept-house in Italia e al mondo che ospita otto giovanissimi creator. Accomunati dallo stesso obiettivo, portare un miliardo di colori nella casa più amata dalla Gen Z, OPPO e Defhouse inaugurano una partnership creativa che vede i giovani content creator protagonisti di un’avventura unica, che mira a stimolare e coltivare il loro talento digitale grazie alla tecnologia e alla bellezza del mondo che li circonda.

OPPO, brand dal DNA giovane, dinamico e dalla forte connotazione creativa, entra in Defhouse per un intero anno insieme alla nuova famiglia flagship OPPO Find X3 e a tutto l’ecosistema wearable e audio. Con l’obiettivo di supportare tutti i creator durante la loro vita quotidiana e la creazione di contenuti video e fotografici, OPPO cercherà di risvegliare i miliardi di colori del processo creativo dei ragazzi, rendendolo innovativo, semplice e il più naturale possibile.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Defhouse e di portare la nostra tecnologia all’interno della prima concept house in Italia pensata per far crescere il talento dei più giovani. Consideriamo la tecnologia come una forma d’arte e attraverso questo concetto vogliamo stimolare le persone, ma soprattutto i giovanissimi, a fare sempre meglio e a farlo in modo creativo”, commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

“Defhouse è orgogliosa di intraprendere questo percorso con OPPO”, dice Giuseppe Greco, Direttore Creativo & Partner di WSC – “grazie a questa nuova linea di prodotti gli artisti potranno dare sfogo alla loro creatività dandogli una nuova luce, un nuovo colore. Inoltre, il posizionamento della nuova gamma si sposa perfettamente con quello di Defhouse: colore, creatività, innovazione. Parole chiave che ci accompagneranno in questa collaborazione”, conclude Greco.

La tecnologia al fianco dei ragazzi della Defhouse

OPPO Find X3 Pro sarà il protagonista in Defhouse: grazie alle potenti performance e a un comparto fotografico d’avanguardia, che vede quadruple fotocamere e un display immersivo che cattura fino a 1 miliardo di colori, i content creator avranno la possibilità di sperimentare l’innovazione tecnologica del brand e di sprigionare attraverso di essa il loro potenziale creativo con video e fotografie di qualità eccezionale, per contenuti social di grande successo.

Insieme a OPPO Find X3 Series anche tutto l’ecosistema del brand, composto da wearable e audio, accompagnerà i ragazzi della Defhouse in questa avventura: gli eleganti auricolari wireless Enco X permetteranno di immergersi completamente nelle performance offrendo un’esperienza audio davvero coinvolgente mentre con gli OPPO Watch i ragazzi terranno sempre il tempo tra un video e l’altro, ma soprattutto potranno monitorare i loro allenamenti e il proprio stato di salute.

Defhouse è un progetto che insieme al supporto di OPPO proietta i ragazzi verso il futuro tecnologico, ma mantiene sempre al centro di tutto il loro talento e il loro sogno: diventare veri e propri artisti. OPPO si inserisce in questa cornice diventando un alleato tecnologico quotidiano che attraverso i suoi prodotti vuole aiutare i ragazzi a vivere un’esperienza digitale al massimo delle performance, della qualità e della creatività.

Ph. Credit: Vanity Fair