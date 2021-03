Un murale mostra la prima vendita di sale nella regione Maya

In un murale dipinto ben 2.500 anni fa a Calakmul, un sito nella penisola dello Yucatan in Messico, è stato scoperto un aspetto molto interessante e caratteristico. Nel murale che ritrae la vita quotidiana, un venditore di sale mostra quella che sembra essere una torta di sale avvolta in foglie a un’altra persona, che tiene un grande cucchiaio sopra un cesto, presumibilmente di sale sciolto e granulare. Questo è il primo elemento noto di sale venduto in un mercato nella regione Maya. Il sale è una necessità biologica di base ed è utile anche per la conservazione degli alimenti. Anche il sale era apprezzato nell’area Maya a causa della sua distribuzione limitata.

Il murale che mostra la prima vendita di sale

Il gruppo di ricerca ha scoperto presso le Saline di Paynes Creek, 4.042 pali di legno architettonici sommersi, una canoa, un remo, uno strumento di giadeite di alta qualità, strumenti di pietra usati per salare pesce e carne e centinaia di pezzi di ceramica. “Penso che gli antichi Maya che lavoravano qui fossero produttori-venditori e prendevano il sale in canoa lungo il fiume. Producevano grandi quantità di sale, molto più di quello di cui avevano bisogno per le loro famiglie immediate. Questa era la loro vita”, ha detto McKillop, autore principale dello studio.

L’esperto ha studiato centinaia di pezzi di ceramica tra cui 449 bordi di vasi di ceramica usati per fare il sale. Due dei suoi studenti laureati sono stati in grado di replicare le ceramiche su una stampante 3D nel laboratorio di visualizzazione di immagini digitali. Ha scoperto che i vasi di ceramica usati per bollire la salamoia erano standardizzati in volume; quindi, i produttori di sale stavano producendo unità di sale standardizzate.