Gli scienziati scoprono uno stimolante per perdere peso usato nella “WWII”

Secondo un nuovo studio, un farmaco stimolante sperimentale dell’era della seconda guerra mondiale (WWII) è utilizzato anche negli integratori per la perdita di peso venduti oggi. Lo stimolante, noto come fenprometamina, è stato venduto l’ultima volta come inalatore nasale negli anni ’40 e ’50, ma da allora è stato ritirato dal mercato e non è mai stato approvato per uso orale, secondo lo studio condotto da un gruppo di scienziati. È anche vietato dagli sport competitivi dall’Agenzia mondiale antidoping. Il nuovo studio, invece, sembra essere il primo a confermare la presenza di fenprometamina negli integratori.

La scoperta degli scienziati sul farmaco stimolante

Oltre alla fenprometamina, lo studio ha identificato altri otto stimolanti proibiti negli sport e integratori dimagranti, che sono stati spesso trovati mescolati insieme in varie combinazioni per creare “cocktail” di farmaci stimolanti che non sono mai stati studiati nelle persone, hanno detto gli autori. “Questo è davvero sorprendente”, ha detto l’autore principale dello studio, il Dr. Pieter Cohen, professore associato di medicina presso la Harvard Medical School. “Trovare nove diversi stimolanti sperimentali proibiti allo stesso tempo è stato davvero scioccante”. Gli autori hanno trovato fino a quattro diversi stimolanti in un unico integratore.

I rischi del consumo di queste combinazioni di stimolanti sono sconosciuti e questi stimolanti non sono sempre elencati sulle etichette dei prodotti, hanno osservato gli autori. “La FDA dovrebbe avvertire i consumatori della presenza di cocktail di stimolanti sperimentali nella perdita di peso e integratori sportivi e intraprendere un’azione immediata ed efficace per rimuovere questi stimolanti dal mercato”, hanno scritto gli autori nello studio.