La società di sviluppo Palari Group, in collaborazione con l’azienda di tecnologia di costruzione con stampa 3D Mighty Buildings, ha annunciato lo sviluppo del primo quartiere al mondo di case a energia netta zero stampate in 3D a Rancho Mirage, in California. Il lotto, di 2 ettari, comprenderà 15 edifici ecologici costruiti utilizzando il sistema di kit Mighty con pannelli stampati in 3D di Mighty Buildings.

Le caratteristiche dell’innovativo quartiere a energia netta zero

Le case saranno in stile architettura moderna di metà secolo, misureranno oltre 135 metri quadrati e comprenderanno 3 camere da letto e 2 bagni. Un’abitazione secondaria di 65 metri quadrati ospiterà 2 camere da letto e un bagno. Le proprietà, caratterizzate da pareti esterne in pietra testurizzate e finestre a tutta altezza, si troveranno in grandi lotti di 10000 metri quadrati, dotati di cortile e piscina con terrazza e vista sulle montagne circostanti, con molto spazio per rilassarsi e osservare le stelle nel deserto.

Alexey Dubov, co-fondatore e COO di Mighty Buildings, ha dichiarato che il team è assolutamente entusiasta di questa innovativa collaborazione con Palari e di contribuire alla creazione del primo complesso abitativo al mondo a energia netta zero stampato in 3D. Dubov aggiunge che questa sarà la prima realizzazione sul campo della loro visione per il futuro dell’edilizia abitativa; la distribuzione potrà avvenire rapidamente, a prezzi accessibili e in modo sostenibile.

Tutte le case disporranno della tecnologia DARWIN by Delos, una soluzione di benessere all’avanguardia per contribuire a migliorare la salute umana e il benessere, migliorando la qualità dell’aria interna e implementando la filtrazione dell’acqua localizzata e l’illuminazione circadiana. L’energia solare alimenterà l’intero ambiente, con batterie Tesla Powerwall opzionali e caricabatterie EV per un’esperienza completamente integrata. Altri accessori includono pergola decking, cabanas, vasche idromassaggio, focolari e docce esterne. Si prospetta quindi una nuova, interessante era per il settore delle costruzioni e del design immobiliare.