PosteMobile continua a puntare su una delle sue tariffe più gettonate, Creami WOW Weekend 30 GB. La promo a meno di 5 euro mensili torna in campo per un periodo di tempo limitato. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutti i dettagli sul contenuto e come fare per approfittarne.

Creami WOW Weekend 30 GB è la tariffa perfetta per coloro che vogliono un pacchetto di contenuti completo senza voler spendere troppo. A meno di 5 euro al mese, PosteMobile offre tutto il necessario per la stragrande maggioranza di utenti. Chi può usufruire della promo? Scopriamolo insieme.

PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB: tutto compreso a meno di 5 euro al mese

Creami WOW Weekend 30 GB è la tariffa a tempo limitato di PosteMobile che offre tanti contenuti ad un prezzo molto piccolo. Questa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G+. Il costo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro. Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi essenziali come hotspot personale, Ti cerco e Richiama ora. Come con tutte le promo PosteMobile, non sono previsti vincoli contrattuali.

La tariffa può essere attivata da tutti coloro che acquistano una nuova SIM ricaricabile, con o senza portabilità del numero, entro domenica 28 marzo 2021. Creami WOW Weekend 30 GB è un’esclusiva online. É previsto un costo di attivazione pari a 20 euro con 10 euro di traffico incluso. La spedizione della SIM a casa è gratuita. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it