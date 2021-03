L’India ha segnalato una nuova variante del Covid-19, mentre nel paese aumentano in modo impressionante le infezioni. La variante, descritta dai funzionari come un “doppio mutante”, è trovata in più di 200 campioni nella capitale finanziaria indiana di Mumbai. Gli epidemiologi hanno affermato che si riferisce a una variante completamente nuova che ha le caratteristiche di due varianti già identificate.

Per il momento la nuova variante non è stata rilevata in numero sufficiente da collegarla all’ondata di casi nello stato del Maharashtra e in altri stati tra cui Kerala e Punjab. Il virus è mutato durante la pandemia. Le modifiche genetiche nella nuova mutazione potrebbero essere fonte di preoccupazione se non vengono rilevate dal sistema immunitario.

Nuova variante del Covid-19 rilevata in India

La maggior parte delle mutazioni sono banali, ma gli scienziati hanno studiato quali potrebbero rendere più facile la diffusione del virus o far ammalare le persone. Circa il 20% dei campioni che contenevano la nuova variante si trovano nella città di Nagpur, un centro commerciale e logistico chiave. Nove campioni della nuova variante sono stati trovati anche a Nuova Delhi, che ha visto un costante aumento delle infezioni nelle ultime settimane.

La nuova variante trovata in India ha due mutazioni nella proteina appuntita che il virus usa per legarsi alle cellule. Queste modifiche genetiche potrebbero essere fonte di preoccupazione poiché potrebbero aiutare il virus a diffondersi più facilmente e sfuggire al sistema immunitario. I due vaccini approvati dall’India, uno sviluppato da AstraZeneca e l’altro da Bharat Biotech, sono efficaci contro le varianti del virus identificate per la prima volta in Gran Bretagna e Brasile, hanno detto i funzionari sanitari.

Solo mercoledi l’India ha segnalato 47.262 nuove infezioni nel precedente periodo di 24 ore, il più alto dall’inizio di novembre, portando il suo conteggio complessivo a 11,7 milioni. Diversi stati hanno annunciato il divieto di grandi raduni in vista della festa indù di Holi questo fine settimana.

Il governo federale ha anche annunciato che stava espandendo la sua campagna di vaccinazione a livello nazionale per includere tutti i soggetti di età superiore ai 45 anni a partire da aprile. L’India al terzo posto a livello mondiale in termini di vaccinazioni totali, dopo Stati Uniti e Cina, si colloca molto più in basso su base pro capite.

