Sebbene siamo ancora lontani da una realtà in cui è possibile stampare organi umani in 3D per possibili trapianti, la comunità scientifica ha fatto progressi anche in questo senso. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Buffalo, a New York, ha scoperto una nuova tecnica che, in futuro, potrebbe accelerare notevolmente la produzione di organi attraverso la stampa 3D.

Secondo Ruogang Zhao, coautore dello studio pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Healthcare Materials, è stato possibile sviluppare una tecnologia fino a 50 volte più veloce degli attuali metodi di stampa 3D. Il ricercatore sottolinea che la stampante utilizzata consente di utilizzare campioni molto più grandi rispetto a prima.

Un processo futuristico

In un video pubblicato dall’Università è possibile osservare un timelapse che condensa l’intero processo di stampa di una mano artificiale in sette secondi. I ricercatori spiegano che, in generale, il processo convenzionale richiederebbe circa sei ore. Complessivamente, la stampa con il nuovo metodo ha richiesto solo 19 minuti.

Il processo utilizzato dagli scienziati combina la stereolitografia con l’uso dell’idrogel ed è visto come un modo migliore per stampare correttamente tutti i piccoli dettagli delle cellule che esistono nei vasi sanguigni. Secondo Chi Zhou, un altro coautore dello studio, la tecnologia sviluppata permette di “ridurre in modo significativo la deformazione cellulare e i danni causati dall’esposizione prolungata agli elementi presenti nei metodi di stampa 3D convenzionali”.

Negli ultimi anni, diversi ricercatori sono riusciti a fare progressi nel campo della stampa 3D di organi umani. Uno dei casi più recenti risale al 2019, quando gli scienziati della Carnegie Mellon University, nello stato americano della Pennsylvania, hanno svelato un nuovo metodo di bioprinting chiamato 3D FRESH.

A breve termine, la tecnica potrebbe essere utile nel riparare organi, come ad esempio un cuore dopo una disfunzione cardiaca. A lungo termine, i ricercatori mirano invece ad aiutare i pazienti in attesa di un trapianto di cuore. Tuttavia, la tecnica utilizzata dovrà prima essere convalidata in ulteriori studi.