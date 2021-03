La pomice può risolvere il mistero della morte di massa degli uccelli marini

I ricercatori hanno utilizzato le prove di pomice da un’eruzione vulcanica sottomarina per rispondere a un mistero di vecchia data su una morte di massa di uccelli marini in migrazione. Una nuova ricerca sulla morte di massa di milioni di questi uccelli nel 2013 suggerisce che essi mangiano materiali non alimentari tra cui pietre pomici galleggianti, perché stanno morendo di fame, indicando potenzialmente problemi di salute più ampi per l’ecosistema marino.

La pomice e la morte di massa degli uccelli marini

La ricerca condotta da CSIRO e QUT ha esaminato un “relitto” di uccelli marini del 2013 in cui sono morti fino a 3 milioni di berte a coda corta. L’autore principale dell’articolo, la dott.ssa Lauren Roman, ha affermato che nella comunità scientifica si è discusso molto sulle cause della mortalità di massa degli uccelli marini che si trovano spesso con plastica e altri prodotti non alimentari nello stomaco.

“Abbiamo scoperto che, nel caso delle morti di uccelli berte nel 2013, questi uccelli stavano morendo di fame e nel loro stato di fame avevano ridotto la discriminazione delle prede”, ha detto la dottoressa Roman. “Il nostro studio indaga sul dilemma della gallina e dell’uovo: gli animali muoiono di fame mangiando non cibo o gli animali mangiano non cibo perché muoiono di fame?”

Determinando quando gli uccelli hanno mangiato la pomice e le loro condizioni fisiche in quel momento, i ricercatori sono stati in grado di concludere che gli uccelli stavano già morendo di fame quando hanno mangiato la pomice e avevano ingerito la pomice circa 12-41 ore prima della morte.

“Con un previsto aumento dei tempi difficili per la fauna selvatica a causa di minacce come il cambiamento climatico, l’inquinamento marino e lo sfruttamento eccessivo delle risorse, questo studio ha implicazioni per la mortalità di massa e l’esacerbazione delle minacce esistenti per le specie marine”, ha detto l’esperta.