Los Angeles, un grave terremoto potrebbe essere causato dalla faglia di San Andreas

Un recente studio ha messo in mostra il filone della faglia di San Andreas più pericolosa per Los Angeles dal punto di vista dei terremoti

Affrontando le incertezze su dove è più probabile che si verifichino grandi terremoti lungo la faglia meridionale di San Andreas, un nuovo studio identifica un filone che è in gran parte passato sotto il radar della preoccupazione pubblica come la più grande minaccia sismica della regione e di Los Angeles. Lo studio determina che il filone di Mission Creek potrebbe rappresentare quasi l’intero tasso di scorrimento di questa parte della faglia, suggerendo che potrebbe effettivamente essere la principale causa di un grave terremoto.

La faglia di San Andreas e i terremoti a Los Angeles

La faglia di San Andreas minaccia grandi terremoti futuri, poiché la sua sezione più meridionale non si rompe da quasi 300 anni e ha accumulato una tensione significativa. Tuttavia, determinare quale dei molteplici trefoli di faglia della regione porta il peso maggiore di questa deformazione si è dimostrato difficile a causa della risoluzione limitata nei modelli di velocità di scorrimento.

Mentre le stime esistenti per una rottura nei prossimi decenni sono più alte per le spiagge di Banning e Garnet Hill, i rischi relativi per i terremoti lungo i diversi tratti sono rimasti incerti. Per superare i limiti dei modelli esistenti, Kimberly Blisniuk e colleghi hanno studiato i tassi di deformazione a lungo termine dei filamenti Mission Creek e Banning, calcolando i loro tassi di scorrimento di faglia utilizzando registrazioni cumulative del movimento di faglia conservate nel tempo nelle morfologie vicine.

I stuiosi hanno trovato prove di scivolamenti geologicamente recenti dalle faglie a queste latitudini, inclusi corsi d’acqua scavati dalla roccia del tardo Pleistocene e canaloni in canyon con pareti ripide che probabilmente risalgono all’Olocene. I risultati indicano che il filone Mission Creek, che ha ricevuto meno attenzione per i suoi rischi di terremoto rispetto agli altri potrebbe essere un pericolo maggiore di quanto si pensasse in precedenza.