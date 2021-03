Una delle sfide che alcuni aspiranti rivali di TikTok hanno affrontato è la mancanza di strumenti adeguati per la creazione di contenuti, come filtri, effetti e strumenti per condividere contenuti di altri utenti, ad esempio Stitch e Duets di TikTok. Ora sembra che Snapchat stia lavorando per correggere quest’ultimo problema, poiché è stato colto durante la progettazione di una funzione chiamata Remix, pensata per rispondere agli snap.

Quali saranno le nuove caratteristiche della funzione che emula Duets di TikTok

Inizialmente, la funzione permetterà agli utenti di rispondere alla storia di un amico con uno Snap remixato. Per farlo, è possibile registrare il proprio Snap accanto all’originale durante la riproduzione di quest’ultimo, in modo simile a come si farebbe con Duets TikTok. La funzione, che Snap conferma di aver sottoposto a test esterni, arriva in seguito a un test pubblico, da parte di Instagram, di una funzione dal nome simile, Remix, focalizzata sul contenuto dei Reel.

Nel caso di Instagram, la società spiega che Remix permette a chiunque di creare un Instagram Reel che riproduce entrambi i video fianco a fianco. Questa è, essenzialmente, la versione di Instagram di TikTok Duets, uno strumento che gli utenti di TikTok utilizzano per condividere e replicare ai contenuti di altri. In Duets gli utenti possono registrare un video mentre cantano, ballano, scherzano o recitano accanto al video di un altro utente, cucinare una ricetta altrui, registrare video di reazione, promuovere video di creatori meno noti e altro ancora. È una parte fondamentale del concetto di TikTok come social network, piuttosto che come piattaforma per la visualizzazione di video.

Lo scorso autunno, TikTok ha annunciato l’introduzione di diverse nuove opzioni di layout per Duets oltre al classico layout da sinistra a destra, tra cui un nuovo layout dall’alto in basso, un layout speciale “react” e un layout a tre schermate. Ora anche Snapchat sta prendendo in considerazione l’adozione di questi formati, fra gli altri.