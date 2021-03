Vitamina D, scoperte varianti genetiche per la pelle legate alla sua carenza

Un gruppo di scienziati ha svolto un test per mostrare come un'eventuale carenza di vitamina D può influenzare la pigmentazione della pelle

Un gruppo di ricercatori ha condotto uno studio che ha coinvolto 1076 afroamericani per analizzare la genetica della pigmentazione della pelle con lo scopo di verificare se le varianti genetiche identificate sono collegate alla carenza di vitamina D. “Non dovremmo esimerci da questo nuovo studio che esamina la genetica del colore della pelle e i suoi effetti sulla carenza di vitamina D perché essere ‘daltonici’ è ciò che ha portato alle diffuse disparità di salute che noi come società stiamo ora cercando di affrontare”, ha detto Rick Kittles, PhD e autore principale dello studio.

La pelle e l’eventuale carenza di vitamina D

Si tratta del primo studio in assoluto in questo settore, secondo gli autori dello studio. I partecipanti alla ricerca erano afroamericani e al momento del reclutamento sono stati raccolti campioni di sangue per l’analisi del DNA e i livelli della vitamina. Gli scienziati hanno quindi misurato l’area della pelle protetta dal sole nella parte interna delle braccia dei partecipanti utilizzando un riflettometro digitale.

Secondo quanto emerso dallo studio, vari fattori, come l’invecchiamento, le attività all’aperto e l’esposizione costante ai raggi UV nel corso degli anni, possono influenzare la pigmentazione della pelle e l’associazione tra pigmentazione della pelle e livelli di vitamina D. I ricercatori hanno scoperto che le varianti geniche della pigmentazione della pelle, misurate utilizzando un riflettometro, erano associate ai livelli sierici di vitamina D.

“Questo studio è un esempio dell’interazione tra razza e colore della pelle sulla salute e di come se ignoriamo cose come il colore della pelle di una persona, potremmo ignorare potenziali problemi medici, contribuendo così alle disparità di assistenza sanitaria”, ha detto Kittles alla fine della ricerca. “Il nostro studio fornisce nuove conoscenze su un fattore facilmente modificabile come l’integrazione di vitamina D e fattori genetici ereditari che influenzano la carenza del nutriente negli afroamericani”.