Continuano le iniziative di Vodafone volte a conquistare nuovi clienti. Questa volta, il bersaglio sono coloro che hanno lasciato il brand da poco. L’azienda ha avviato una campagna di SMS winback che permette ad alcuni ex clienti di sottoscrivere una tariffa special ad un prezzo molto conveniente. Di che si tratta? Scopriamolo insieme.

In questi giorni, diversi ex clienti Vodafone stanno ricevendo un messaggio che li invita a sottoscrivere la Special 50 Digital Edition ad un prezzo promozionale. L’SMS è personalizzato per i singoli utenti. Il termine di attivazione cambia, ma la tariffa rimane la medesima per tutti. Ecco in cosa consiste.

Vodafone propone la Special 50 Digital Edition ad alcuni ex clienti

La Special 50 Digital Edition è una delle tariffe più interessanti lanciate da Vodafone nelle ultime settimane. Ora, alcuni ex clienti dell’azienda possono attivarla ad un prezzo speciale. La promo comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7 euro! Sono compresi nel prezzo i servizi Chiamami, Recall e Segreteria Telefonica.

La promo a prezzo personalizzato è attivabile solo da coloro che ricevono l’apposito SMS winback. L’attivazione può essere effettuata presso un qualsiasi centro Vodafone autorizzato o cliccando sul link presente all’interno dell’SMS. Il termine ultimo di attivazione varia da utente ad utente ed è indicato alla fine dell’SMS promozionale. Trattandosi di una promo speciale, non è previsto nessun costo per l’attivazione e per la SIM. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Vodafone.it