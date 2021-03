Nel cielo d’Irlanda i droni fattorini di Manna volano per consegnare di tutto: dal cibo ai farmaci fino ai nuovi modelli di smartphone. Samsung, infatti, ha annunciato la partnership con l’irlandese Manna, la start-up di drone delivery supportata da Enterprise Ireland, l’agenzia governativa irlandese per il trade e l’innovazione.

I dispositivi recenti della gamma Galaxy acquistati sul sito irlandese di Samsung vengono consegnati in tre minuti presso l’abitazione del cliente dai droni. Per la prima volta a livello mondiale, Samsung ha scelto per le sue consegne una flotta di droni fattorini. La sperimentazione è partita nella cittadina di Oranmore nella contea di Galway, nell’ovest dell’isola, dove Manna già effettua le consegne aeree per Just Eat e i supermercati Tesco.

Droni fattorini: il futuro delle consegne è tra i cieli

I droni di Manna possono raggiungere velocità di oltre 60 km/h e volare a un’altitudine di 50-80 metri. In pochi minuti i fattorini volanti recapitano pacchi nelle aree rurali, rappresentando una soluzione ideale soprattutto per le piccole attività commerciali e in particolare per le farmacie, che spesso devono consegnare con urgenza. Sia Manna sia la multinazionale coreana hanno intenzione di estendere il servizio ad altre località in un prossimo futuro.

“Siamo sempre alla ricerca di modi per portare innovazioni significative ai nostri clienti” – ha commentato Eamonn Grant, responsabile delle attività online di Samsung Ireland. “Quindi siamo molto emozionati di essere la prima società tecnologica a rendere i suoi prodotti disponibili tramite consegna con droni. Poter recapitare i nostri prodotti ai clienti entro tre minuti da quando lasciano il centro logistico è un esempio brillante di innovazione. Mettiamo sempre al centro la soddisfazione dei clienti e con questo nuovo servizio stiamo abbracciando quello che, crediamo, sarà il futuro del retail”

Ph. Credit: Manna