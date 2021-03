Stando a quanto riportato in un recente report di Bloomberg, Apple starebbe pensando di lanciare un Apple Watch rugged pensato per resistere a condizioni atmosferiche estreme e non solo. Il prodotto sembra essere già in lavorazione e arriverà sul mercato molto presto. Quale sarà il target? Scopriamolo insieme.

Fino ad ora, Cupertino ha deciso di puntare su un unico design di Apple Watch in diversi materiali: acciaio, titanio, alluminio, oro. La versione rugged in arrivo avrà un design completamente differente. La cassa sarà molto più massiccia per resistere a condizioni estreme. Monitorare sport estremi non sarà più un problema.

Apple Watch rugged per chi fa sport estremi

Stando a quanto riportato dal noto sito americano, il design del nuovo Apple Watch rugged sarà unico e contraddistintivo, bello da vedere nonostante il corpo decisamente più massiccio. L’idea di Apple è quella di lanciare un prodotto completamente affidabile anche in sessioni di sport estremo come escursioni ad alta quota o immersioni profonde. Gli attuali smartwatch Apple sono subacquei ma non garantiscono prestazioni che soddisfano tutti. Le versioni rugged arriveranno dove i classici modelli non sono mai arrivati. Al momento, non sappiamo se Apple proporrà qualche speciale feature esclusiva di questa nuova linea.

La versione rugged di Apple Watch sarebbe già in lavorazione. Il lancio dovrebbe ricadere tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Non si hanno informazioni in merito al possibile prezzo. Ciò che è certo è che non sarà economico. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com