Un hacker di Windows ha trovato un “Easter egg” mai visto prima nell’applicazione Internet Mail di Windows 95, ben venticinque anni dopo il rilascio del software. Durante lo sviluppo di un software, non è raro che gli sviluppatori inseriscano una funzione segreta nascosta, un messaggio o un minigioco, che gli utenti possono scoprire eseguendo particolari azioni all’interno del programma. Gli Easter egg sono sempre divertenti da trovare, perché offrono un piccolo momento di relax nel ritmo normalmente frenetico e serio dello sviluppo del software.

L’ultimo Easter egg scoperto dopo ben 25 anni

Questa settimana, l’hacker e sviluppatore Albacore ha scoperto un nuovo Easter egg nel programma Internet Mail di Windows 95, che permette di aprire una finestra segreta in cui appare una lista scorrevole di nomi di sviluppatori. Prima di questa scoperta nessuno aveva fatto menzione di questo piccolo segreto, rimasto dunque tale per quasi 25 anni.

In un tweet, Albacore ha affermato che non è mai troppo tardi per trovare le uova di Pasqua, avendo notato quello che sembra un Easter egg mai visto prima in Internet Mail di Windows 95 / IE4. Per vederlo, occorre avviare Internet Mail, cliccare su Help e poi su About. Quando si apre la schermata About, bisogna aprire il file comctl32.dll, in modo che venga evidenziato, e poi digitare MORTIMER. Si aprirà una piccola finestra che inizierà a elencare i nomi degli sviluppatori di Internet Mail.

Albacore ha spiegato che la versione finale di questo uovo di Pasqua potrebbe essere lanciata creando una cartella chiamata “e ora, il momento che tutti stavate aspettando”, quindi rinominandola in “siamo orgogliosi di presentarvi per il vostro piacere visivo”, e infine rinominandola in “Il Product Team di Microsoft Windows 95”! Per rendere più facile l’avvio, Albacore ha patchato il file shell32.dll in modo da poterlo lanciare da una cartella chiamata “Clouds”. Si tratta, insomma, di una vera chicca per i nostalgici di Windows 95, il primo vero sistema operativo che ha rivoluzionato le abitudini di molti di noi.