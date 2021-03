TIM continua a puntare sui pacchetti tutto incluso. Nelle scorse ore è nata la nuova tariffa Fix Two. Questa, è dedicata esclusivamente ai clienti che hanno un contratto di telefonia fissa con l’operatore e vogliono provare i vantaggi della linea mobile. Quali sono i costi di attivazione e i contenuti? Scopriamolo insieme.

Non è la prima volta che TIM decide di proporre tariffe mobile agevolate per i suoi clienti di linea fissa. Fix Two risulta essere particolarmente conveniente perché, oltre ad avere un prezzo promozionale, è compatibile con TIM UNICA per riscattare Giga illimitati! Ecco come funziona.

TIM Fix Two: Giga illimitati e non solo a meno di 10 euro al mese

Fix Two è una delle tariffe più appetitose dell’operatore telefonico italiano. Questa contiene minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro al mese. Come abbiamo già detto, la tariffa è compatibile con l’iniziativa TIM UNICA. Se l’utente decide di attivare l’opzione Ricarica Automatica con addebito su fattura di rete fissa, i Giga diventano automaticamente illimitati! Sono compresi nel costo mensile della tariffa anche i servizi essenziali come hotspot personale, LoSai e ChiamaOra.

Trattandosi di una tariffa speciale, non è previsto nessun costo di attivazione. Come già detto, la promo è usufruibile solo da coloro che hanno già un contratto di linea fissa con l’operatore e decidono di attivare una nuova SIM, con o senza portabilità del numero. Al momento, non è stata comunicata una data di fine iniziativa. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Ph. credit: tim.it