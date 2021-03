In queste ore, Vodafone sta inviando un SMS a tutti i suoi clienti per avvisarli in merito ad un importante cambiamento. Entro il 31 maggio 2021, infatti, tutti i servizi a sovrapprezzo attivabili tramite SMS o connessione dati, verranno bloccati automaticamente. Ciò, in accordo con la nuova delibera dell’AGCom 10/21/CONS. Chiunque voglia continuare a tenere attivi questo tipo di abbonamenti, però, potrà farlo comunicandolo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A tutti sarà capitato di vedersi attivare opzioni a pagamento sul proprio numero di telefono senza averne richiesto effettivamente l’attivazione. Le nuove regole dell’AGCom sono volte proprio a combattere questo tipo di fenomeno. Da ora in poi, tutti i clienti Vodafone saranno più consapevoli in merito ai servizi VAS attivati sulla propria numerazione.

Vodafone: servizi VAS bloccati in automatico entro il 31 maggio 2021

Da come si può vedere nella foto qui sotto, il messaggio avvisa tutti dell’entrata in vigore delle nuove regole. Entro il 31 maggio 2021, Vodafone bloccherà tutti quei servizi a sovrapprezzo che si attivano tramite SMS e connessione dati (giochi, notizie di oroscopo, video e foto in abbonamento, e così via). Il blocco avverrà in maniera automatica per tutte le utenze mobili prepagate e postpagate.

Gli utenti possono decidere di mantenere i propri numeri telefonici abilitati all’acquisto di questi servizi VAS inviando un SMS contenente la dicitura “sblocco” al numero 3424042000 entro il 25 aprile 2021. Per informazioni dettagliate in merito alle nuove regole, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’azienda.

Ph. credit: vodafone.it