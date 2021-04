Al giorno d’oggi si sente tanto parlare di casinò live, ma vediamo nello specifico cosa significa e a cosa si riferisce questa nuova modalità di intrattenersi online, fra poker e altri giochi di casinò.

L’evoluzione dal casinò fisico al digitale

Innanzitutto va fatta una doverosa premessa: il passaggio dai casinò e dai giochi fisici a quelli digitali non è stato improvviso, bensì un processo graduale e relativamente lento. Tale passaggio ha subito una netta accelerazione soltanto negli ultimi dieci anni, con l’aumento dei dispositivi mobili conseguente alla diminuzione dei prezzi di questi ultimi e all’incremento di alcune tecnologie, una fra tutte lo streaming. Lo streaming, termine inglese che significa letteralmente “scorrere”, permette la trasmissione diretta di dati audio e video tramite connessione internet da una sola fonte a diversi dispositivi, e ciò ha definitivamente aperto un ventaglio di possibilità nell’intrattenimento online dapprima inimmaginabili. In Italia il gioco d’azzardo è un elemento ben radicato nella cultura del paese, tanto da aver visto nascere nel 1638 la prima casa da gioco del mondo a Venezia e, oltre che per i motivi precedenti, anche per tale ragione sulla nostra penisola si è registrata una crescita nella spesa effettuata su giochi virtuali del 10% ogni anno. Al momento, tutte le migliori piattaforme di intrattenimento ludico online propongono delle esperienze di gioco che utilizzano lo streaming: come sul casinò live di Betfair viene per esempio offerta la possibilità d’interfacciarsi non solo con croupier in carne e ossa ma anche con giocatori che accedono alla partita di blackjack e baccarat provenienti da tutto il mondo.

Il ruolo dei croupier nei casinò live: esperienza virtuale vicina alla realtà

Abbiamo visto che il passaggio dal gioco fisico a quello digitale non è stato immediato, e come per tutte le novità e innovazioni la popolazione deve “digerire” il concetto prima di farlo proprio e usufruirne. Un fiore all’occhiello di molte piattaforme che erogano servizi di gioco legale in Italia è la possibilità per gli utenti di partecipare a sessioni di poker, blackjack, o altri giochi tipici del casinò comodamente da casa, ma con la presenza di croupier in carne e ossa. Tale innovazione avvenuta grazie allo streaming ha in qualche maniera avvicinato i due mondi, fisico e virtuale, creando un ambiente di gioco tutto particolare per il cliente, che si trova comodamente in casa proprio con lo smartphone o laptop, ma può sentirsi come se fosse in un casinò reale. Il ruolo del croupier in questa modalità di gioco è cruciale e aggiunge un tocco di realtà che indubbiamente aumenta l’esperienza dell’utente, il quale oltre a sentirsi più partecipe nell’avventura del gioco, ha una maggiore garanzia di correttezza e fluidità, proprio come accade in una sala da gioco fisica. Inoltre è il ruolo stesso del croupier a mutare radicalmente: se prima si parlava di un lavoro molto sacrificato e di persone perennemente in viaggio, ora questi professionisti hanno la possibilità di erogare i propri servizi trasmettendo in diretta da centri e studi specializzati per lo streaming.

Tutto ciò contribuisce a migliorare la qualità di lavoro e di vita di questa figura che è ora sempre più ricercata anche in Italia, dove la popolazione gioca online, in particolare nelle regioni di Lombardia, Campania e Lazio.