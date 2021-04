Il 30 marzo, Iliad ha rimosso l’offerta a tempo limitato Flash 100. Al suo posto, però, ne è arrivata un’altra a tempo indeterminato, Giga 100. La nuova tariffa dell’operatore francese è pressoché identica alla precedente. Anche questa, infatti, è abilitata alla connettività 5G. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Iliad continua a fare scintille. La nuova Giga 100 risulta essere una delle tariffe 5G più convenienti attualmente presenti sul mercato italiano. A meno di 10 euro al mese, infatti, offre tutto ciò che la stragrande maggioranza degli utenti desidera. Scopriamo insieme come attivarla.

Iliad Giga 100: la migliore tariffa dell’operatore francese è qui

Giga 100, come la precedente Flash 100, offre ai nuovi clienti minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 5G. La rete 5G è disponibile solamente in alcune aree delle principali città italiane (lista completa sul sito ufficiale dell’azienda). Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Come con tutte le tariffe Iliad, non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel prezzo, inoltre, tutti i servizi essenziali come Segreteria Telefonica, Hotspot personale, Mi richiami, ecc.

La promozione può essere attivata da tutti coloro che decidono di acquistare una nuova SIM Iliad. Giga 100 può essere sottoscritta sia online, che presso i punti vendita fisici. Il costo di attivazione è gratuito. É previsto un costo della SIM pari a 9,99 euro una tantum. Come già accennato, la promo è attivabile a tempo indeterminato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it