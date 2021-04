Vitamina C, ecco tutti gli effetti giornalieri che offre al nostro corpo

La vitamina C è un nutriente di grande importanza per il nostro organismo, visto i numerosi effetti che possiede e ci offre giornalmente

La vitamina C è presente in alcuni alimenti, specialmente frutta e verdura, ma è disponibile anche come integratore alimentare, in caso si vogliono colmare determinate carenze. Ma, nel concreto, cosa comporta l’assunzione giornaliera e costante della vitamina? Secondo Darren Mareiniss, autore principale dello studio, la vitamina è essenziale per ogni dieta e sapere i benefici che ogni giorno comporta al tuo corpo è importante. “La vitamina C è naturalmente presente in molti alimenti e non è sintetizzata dall’organismo”, spiega in un’intervista. “Deve essere ingerita.”

Gli effetti della vitamina C

Le fonti alimentari di vitamina C includono agrumi, peperoni, cavoletti di Bruxelles, pomodori, melone, patate, fragole e spinaci. Tuttavia, alcune persone preferiscono prenderlo in forma di supplemento. Ma quali sono gli effetti principali che il nutriente ha sul nostro organismo giornalmente?

Innanzitutto, è un componente essenziale del tessuto connettivo e svolge un ruolo nella guarigione delle ferite, cicatrizzando più rapidamente e permettendo un miglior lavoro in sinergia dei globuli rossi e bianchi. Il dottor Mareiniss spiega che il nutriente è inoltre un antiossidante, il che significa che può aiutare a prevenire il danno cellulare. Pertanto, può aiutare a prevenire problemi di salute in cui lo stress ossidativo gioca un ruolo. La vitamina, inoltre, “è necessaria per la biosintesi del collagene”. Questo è il motivo per cui è un ingrediente chiave in molti prodotti per la cura della pelle.

Infine, allo stesso tempo, è molto importante per la lotta al cancro. Secondo il NIH, c’è un’abbondanza di ricerche a sostegno del fatto che la vitamina C può aiutare a tenere a bada il cancro. “La maggior parte degli studi caso-controllo hanno trovato un’associazione inversa tra assunzione di vitamina C nella dieta e tumori del polmone, della mammella, del colon o del retto, dello stomaco, della cavità orale, della laringe o della faringe e dell’esofago”, rivelano.