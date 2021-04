Lo scorso giovedì, dopo una notte piovosa, alcuni media hanno segnalato la presenza di strane formazioni nuvolose simili a vermi nella località di Hoboken, nei pressi del fiume Hudson. Gli scienziati affermano che si tratta di uno spettacolo raro, e alcuni di essi sostengono di non aver mai visto nulla di simile. Altri hanno indicato un video girato nel 2015 in un parco del Texas, che mostrava una moltitudine di queste curiose formazioni in un parcheggio. Altri ancora, tra cui il New York Post e LiveScience, hanno riportato la storia dei curiosi tornado a forma di vermi.

Lo strano fenomeno dei tornado a forma di vermi

Nella pubblicazione, Kyungsoo Yoo, docente del Department of Soil, Water, and Climate della University of Minnesota, esprime il suo interesse per questa forma di tornado. Il professor Yoo si occupa del modo in cui i lombrichi invasivi trasformano gli ecosistemi forestali; anche se i vermi sono noti per emergere in massa dal suolo dopo la pioggia, non li aveva mai visti formare una spirale prima d’ora. Un assistente del Georgia Tech, inoltre, ha ipotizzato che la forma potrebbe essersi originata durante l’assorbimento dell’acqua, spiegando che gli studiosi hanno osservato i tornado seguire i percorsi dell’acqua e formare innumerevoli strutture aggregate.

I lettori che hanno commentato su Internet erano sorpresi quanto gli scienziati, e molti di essi hanno definito gli strani tornado “disgustosi”. La consigliera Tiffanie Fisher, che la scorsa settimana aveva pubblicato alcune foto su Facebook e su Twitter, ha dichiarato di essere sorpresa dalle numerosissime reazioni a questo curioso fenomeno. Ma una voce fuori dal coro ha sottolineato un aspetto positivo: i panini di Hoboken sono incredibili, affermando che vale la pena rischiare di imbattersi nei tornado a forma di vermi per un panino. Tuttavia, gli esperti assicurano anche che è molto improbabile avvistarli nuovamente a breve, per cui i visitatori possono recarsi tranquillamente a Hoboken e provare i suoi deliziosi panini.