Il catalogo di offerte ho. Mobile è ricco di tariffe adatte a tutte le tipologie di utenti. Quella su cui vogliamo soffermarci oggi è rivolta a coloro che vogliono attivare una nuova numerazione o che passano all’operatore da alcuni MVNO. Il nome della promo è ho. 8,99. In cosa consiste e perché è molto interessante? Scopriamolo insieme.

ho. Mobile è nota per proporre tariffe telefoniche complete a prezzi davvero molto competitivi. ho. 8,99, di certo, non è da meno. Questa offre minuti, messaggi illimitati e tanti Giga a meno di 10 euro al mese. Ecco tutti i dettagli.

ho. Mobile: ecco il contenuto di ho. 8,99

Come già anticipato, ho. 8,99 è pensata per tutti quegli utenti che vogliono attivare una nuova numerazione o per coloro che passano all’operatore da alcuni MVNO (Kena Mobile e Daily Telecom). La tariffa comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 70 Gb di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 8,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo, i servizi essenziali come hotspot personale, ho. chiamato, ecc.

La tariffa può essere attivata sia online che presso un qualsiasi centro autorizzato ho. Mobile. É previsto un costo di attivazione pari a 9,00 euro e un costo della SIM pari a 0,99 euro una tantum. Nel caso di acquisto online, la spedizione a casa è gratuita. Al momento, non è stata comunicata una data di fine iniziativa. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: ho-mobile.it