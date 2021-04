Il cacao protegge dagli eventi cardiovascolari causati da stress mentale

Lo stress è molto diffuso nella società odierna ed è stato strettamente associato alla salute sia psicologica che fisica. È stato dimostrato che singoli episodi di stress aumentano il rischio di eventi cardiovascolari acuti. Inoltre, è ben noto che lo stress perturba l’attività cardiovascolare e tali risposte possono contribuire a eventi cardiovascolari indotti dallo stress. I flavanoli, un gruppo di composti di origine vegetale, migliorano la funzione endoteliale e la pressione sanguigna negli esseri umani. Tuttavia, i loro effetti durante lo stress non sono ben noti. Un recente studio ha analizzato quelli contenuti nel cacao, e la scoperta è stata sorprendente.

Il cacao e gli effetti contro lo stress

Il dottor Rendeiro e colleghi hanno utilizzato un test in doppio cieco randomizzato, controllato con placebo per esaminare gli effetti dell’assunzione acuta di flavanoli del cacao sui cambiamenti indotti dallo stress sulla funzione vascolare. Nello studio, un gruppo di uomini sani ha bevuto una bevanda al cacao ad alto contenuto di flavanoli 90 minuti prima di completare un’attività di stress mentale di 8 minuti. I ricercatori hanno misurato il flusso sanguigno dell’avambraccio e l’attività cardiovascolare a riposo e durante lo stress e hanno valutato il funzionamento dei vasi sanguigni fino a 90 minuti dopo lo stress.

Hanno scoperto che la funzione dei vasi sanguigni era meno compromessa quando i partecipanti bevevano cacao ad alto contenuto di flavanoli. Hanno anche scoperto che i flavanoli migliorano il flusso sanguigno durante lo stress.

“Abbiamo scoperto che bere cacao ricco di flavanolo può essere una strategia dietetica efficace per ridurre le menomazioni temporanee della funzione endoteliale a seguito di stress mentale e anche migliorare il flusso sanguigno durante gli episodi di stress”, ha detto il dottor Rendeiro. “I nostri risultati sono significativi per la dieta quotidiana, dato che la dose giornaliera somministrata potrebbe essere ottenuta consumando una varietà di alimenti ricchi di flavanoli, in particolare mele, uva nera, more, ciliegie, lamponi, pere, legumi, tè verde e cacao non trasformato.”