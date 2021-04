Instagram è pronto a lanciare una nuova funzione per la sua piattaforma: Remix on Reels. La funzionalità risulta essere molto simile ai duetti del suo rivale TikTok. Consente agli utenti di reagire o interagire con i video di altre persone nel proprio progetto. La nuova funzione è stata rilasciata da pochissimo quindi alcuni utenti potrebbero già usufruirne.

L’azienda ha preso questa decisione dopo che anche un’altro rivale, Snapchat, sta sviluppando un proprio Remix. Sappiamo però che i rivali di TikTok hanno lanciato le loro esperienze video di breve durata senza una serie completa di funzioni di coinvolgimento o editing come TikTok, facendo sembrare le loro app come pallide imitazioni dell’originale.

Sappiamo che per TikTok i duetti sono una parte fondamentale per rendere l’app un social network e permettere una reazione tra gli utenti. Con i duetti gli utenti ballano, cantano, provano ricette di qualcun altro, reagire e aiutare qualche utente in crescita e dare loro una spinta.

Questa nuova funzionalità è un primo passo verso questo cambiamento offrendo agli utenti la possibilità di interagire con i colleghi creativi. Per utilizzare la nuova funzione Remix, dobbiamo prima toccare il menu a tre punti e selezionare la nuova opzione. Lo schermo si dividerà quindi nel Reel originale e in uno nuovo, dove potremo iniziare a registrare fianco a fianco con l’originale. Quando finito, possiamo modificare altri aspetti della registrazione come il volume del video originale o del nostro audio e possiamo opzionalmente aggiungere una voce fuori campo. Dopo aver applicato queste o altre modifiche, possiamo pubblicare il Remix.

La funzione sarà disponibile solo su nuovi Reel, quindi sfortunatamente, se vogliamo duettare i nostri vecchi Reels, dobbiamo ricaricarli o tornare al nostro vecchio Reel e abilitare specificamente Remix. Appariranno insieme a tutti gli altri Reels che abbiamo registrato nella scheda Reels sul profilo Instagram e saremo in grado di tenere traccia di chi ha remixato i nostri contenuti tramite la scheda Attività di Instagram.

Foto di Kaufdex from Pixabay