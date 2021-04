Covid-19, le persone vaccinate potranno tornare a viaggiare in America

I Centers for Disease Control and Prevention hanno aggiornato le loro guida per dire che le persone completamente vaccinate possono viaggiare negli Stati Uniti senza essere sottoposte a test per il Covid-19 o andare in quarantena in seguito. In precedenza, l’agenzia aveva messo in guardia contro i viaggi non necessari anche per le persone vaccinate, ma ha notato che la situazione sta migliorando ed è possibile provare a far ripartire il settore del turismo. “Ogni giorno ottieni più dati e modifichi la tua guida in base ai dati esistenti”, ha affermato il dottor Ali Khan, professore del College of Public Health dell’Università del Nebraska.

Covid-19 e la ripresa del turismo negli Stati Uniti

Secondo il CDC, quasi 100 milioni di persone negli Stati Uniti, o circa il 30% della popolazione, hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino contro il Covid-19. Una persona è considerata completamente vaccinata due settimane dopo aver ricevuto l’ultima dose di vaccino richiesta.

La nuova linea guida dice: “Le persone completamente vaccinate possono viaggiare all’interno degli Stati Uniti, senza essere sottoposte a test per il coronavirus o in quarantena. Le persone dovrebbero comunque indossare una maschera, socialmente a distanza ed evitare la folla, afferma l’agenzia. Per i viaggi internazionali, l’agenzia afferma che le persone vaccinate non hanno bisogno di sottoporsi a un test Covid-19 prima di partire, anche se alcune destinazioni potrebbero richiederlo.”

Ovviamente ciò evidenzia l’enorme importanza della vaccinazione, ed anzi tende a far accelerare il tutto ancor di più, per consentire finalmente di uscire da questa pandemia che da oltre un anno sta influenzando le nostre vite e la società di tutto il mondo.