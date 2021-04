L’enorme nave portacontainer Ever Given ha affascinato il mondo dopo aver bloccato il Canale di Suez in Egitto per più di una settimana, ora l’irriverente incidente vivrà per sempre in Microsoft Flight Simulator. Negli ultimi giorni, la community ha rilasciato diverse mod di terze parti per evidenziare la posizione precedentemente precaria di Ever Given.

Questi componenti aggiuntivi vanno dal semplice blocco del Canale di Suez con un modello realistico della nave alla replica dell’ingorgo causato dal suo incaglio sulla rotta di spedizione. Anche se potrebbe essere un po’ difficile apprezzare le dimensioni dell’Ever Given solo tramite foto, queste mod di Microsoft Flight Simulator permettono ai giocatori di conoscere da vicino e vivere in prima persona questo evento storico.

Un nuovo modo per osservare il mondo direttamente da casa

Chi non possiede il gioco può dare un’occhiata alla riproduzione dell’incidente nel Canale di Suez attraverso vari video pubblicati in rete come quello che trovate qui sopra. Nel filmato riportato in questo articolo lo spettatore viene ospitato all’interno della cabina di pilotaggio di un elicottero mentre sorvola la nave Ever Given mostrando la nave e l’incidente con dettagli che gran parte di noi non sono in grado di osservare nel mondo reale.

Questa probabilmente è la reale bellezza di Microsoft Flight Simulator: offrire ai giocatori l’opportunità di viaggiare in una versione abbastanza fedele del nostro pianeta comodamente dalle proprie case. Ovviamente eventi mondiali come questo devono essere aggiunti dagli utenti stessi, ma finché la community rimarrà attiva non mancheranno mai riproduzioni di incidenti storici come quello dell’Ever Given.

Ph. Credit: Flightsim